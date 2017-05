Arbeiten in der Sackgasse Von der Sperrung der Brücke Lange Straße sind auch Gewerbetreibende betroffen. Sie machen das Beste daraus.

Veronika Petzold und ihr Mitarbeiter David Petrasch von CSG-Computer haben sich mit der Baustelle vor ihrer Tür arrangiert. Sie hoffen nur, dass es am Ende auch bei dem geplanten Jahr Bauzeit bleibt. © Sebastian Schultz

Als Veronika Petzold vor drei Wochen gesehen hat, dass die Stadt Parkverbotsschilder an ihrem Laden aufgestellt hat, da sei ihr „das Herz in die Zehenspitzen gerutscht“, wie sie sagt. Petzold ist Geschäftsführerin des Computer-Dienstleisters CSG an der Ecke Lange Straße/Am Gucklitz. Von ihrem Geschäft aus kann sie die gesperrte Brücke über den Gleisen sehen. Dort huschen rund ein Dutzend Bauarbeiter umher. Gerade bereiten sie den Einsatz der Behelfsbrücke vor, die Ende Juni kommen soll (siehe Zeitplan). Die oberste Schicht der Brücke wurde bereits abgefräst. Nach und nach wird die marode Querung nun zurückgebaut, bis ein Kran schließlich das letzte Brückenelement wegheben kann. Bis die neue Brücke befahrbar ist, arbeiten Veronika Petzold und ihre Kollegen quasi in der Sackgasse. Etwa ein Jahr lang wird das so bleiben – daher die Angst der Unternehmerin, dass die Kunden nicht mal mehr in der Nähe des Geschäfts parken können. „Niemand schleppt seinen Computer mehrere Hundert Meter weit“, sagt sie. Doch das Problem konnte schnell gelöst werden. „Ich habe ganz aufgeregt bei der Stadt angerufen. Herr Nagel vom Stadtbauamt ist dann zu uns gekommen und hat uns schnell und unkompliziert geholfen.“ Ihre Kunden können nun gleich um die Ecke auf Kurzzeitparkplätzen stehen. Doch auch dort, Am Gucklitz, wird gerade gebaut: Die Stadtwerke verlegen eine neue Gasleitung. Die Sperrung zwischen Rostocker und Florian-Geyer-Straße bleibt voraussichtlich noch bis zum 9. Juni bestehen. „Wenn man dort wieder durchkommt, wird es schon irgendwie gehen“, sagt Petzold mit Blick auf die Brückenbaustelle. Zwar macht sie sich bereits auf Umsatzeinbußen wegen der langwierigen Sperrung gefasst, trotzdem hat sie Verständnis für die Baumaßnahme – solange die geplante Sperrzeit von insgesamt 13 Monaten am Ende eingehalten wird. „Es ist ja gut, wenn in die Infrastruktur investiert wird“, meint sie.

Der Zeitplan zurück 1 von 5 weiter In der Nacht zum 28. Juni wird die provisorische Fußgängerbrücke mit zwei Kränen eingesetzt. Vom 28. Juli bis 1. August erfolgt der eigentliche Abriss der alten Brücke. Im Spätsommer startet der Bau der neuen Brücke. Im Winter könnte es witterungsbedingt zu einer Unterbrechung der Arbeiten kommen. Daher hat die Stadt eine Winterpause eingeplant. Der 19. Juni 2018 ist für die Freigabe der neuen Brücke vorgesehen. Quelle: Stadt Riesa

Schräg gegenüber des Computerladens lebt und arbeitet Thomas Reichelt. Sein gleichnamiger Elektrotechnikbetrieb liegt direkt neben der Brücke. Zu Baustellen, auf denen er arbeitet, muss Reichelt nun zum Teil kilometerlange Umwege in Kauf nehmen. „Wenn ich in die Innenstadt muss, fahre ich über die Rostocker und die Pausitzer Straße. Das ist schon ein deutlicher Mehraufwand“, so Reichelt. Aber auch er nimmt es gelassen. „Da ich selbst viel auf dem Bau arbeite, kann ich einschätzen, wie aufwendig der Abriss der Brücke ist.“ Daher hat er auch Verständnis für die einjährige Sperrung.

Auf der anderen Seite der Bahngleise liegt das Autohaus von Andreas Reckzeh. Er ist glücklich, dass ihm seine Kunden trotz der Sperrung bislang treu geblieben sind. Eigentlich dürften nur Anlieger die Sperrung an der Grenzstraße passieren. Daher würde sich Reckzeh auch wünschen, dass seine Kunden auch ganz offiziell freie Fahrt zu ihm bekommen.

