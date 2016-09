Arbeiten gehen zügig voran Die Landestalsperrenverwaltung informiert über die Beseitigugn von Hochwasserschäden an der Triebisch.

Bei den Sanierungsarbeiten an der Triebisch wurde auch das Gewässerbett beräumt. © SZ-Archiv/Claudia Hübschmann

Hochwasserschäden an der Clausmühle und im Bereich der Brücke am Polenzer Weg wurden beseitigt. Dabei wurde das Gewässerbett beräumt, der Böschungsfuß am rechten Hang instand gesetzt sowie die Gewässersohle mit zwei Sohlriegeln gesichert. Derzeit wird der Gewässerabschnitt stromab der Brücke am Polenzer Weg von Bewuchs befreit. Das Schnittgut wird durch die beauftragte Firma entsorgt.

„Nach Abschluss der Arbeiten wird in dieser Woche die stromauf der Brücke gelegene Gewässerzufahrt zurückgebaut“, erklärte Sprecherin Britta Andreas von der zuständigen Landestalsperrenverwaltung. Im September sind bereits die Böschungen am linken Flussufer von Unkraut befreit worden.

Zwischen Brücke Kohlelagerplatz bis Jaspisstraße/Ecke Köhlerstraße wird bis Ende Oktober die zerstörte Befestigung der Gewässersohle instand gesetzt. (SZ/ul)

