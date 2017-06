Arbeiten für neues Ortszentrum starten Als Erstes soll der alte Güterboden des Mohorner Bahnhofes saniert werden.

© Symbolbild: dpa

Die 750-Jahr-Feier ist vorüber, nun ist Platz für Bauarbeiter: In Mohorn soll das Areal rund um den Lokschuppen umgestaltet werden. Geplant ist, hier ein Dorfzentrum mit Festplatz, Freizeitanlagen, Picknicks für Ausflügler und Spielplatz entstehen zu lassen. Als Erstes soll nun der alte Güterboden saniert werden. Er sei historisch wertvoll, sein Aussehen ortsbildprägend, heißt es aus dem Rathaus der Stadt Wilsdruff. Für die Arbeiten am Güterboden wurde kürzlich ein Auftrag vergeben. Die Zimmererarbeiten werden von der Firma Zimmerei und Holzbau Klimke aus Königsbrück erledigt und kosten 39 000 Euro. Baustart soll in diesem Sommer sein. Der gesamte Güterboden soll bis Jahresende saniert sein und wahrscheinlich als Lagerhaus dienen. Die Arbeiten an den Außenanlagen finden dann 2018 statt. Die Gesamtbaukosten liegen bei 375 000 Euro.

Das ehemalige Mohorner Bahngelände hatte sich bereits in den vergangenen Jahren zum neuen Festgelände entwickelt, auch weil Vereine des Ortes in Zusammenarbeit mit der Stadt den alten Lokschuppen saniert und zum Veranstaltungshaus umgebaut haben.

