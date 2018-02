Arbeiten für Bauhof und Feuerwehr gehen voran In Tharandt wird kräftig investiert. Nicht nur für die Mitarbeiter des Bauhofes verbessern sich die Bedingungen.

© Archiv: SZ

Tharandt. Die Arbeiten am kommunalen Bauhof der Stadt Tharandt gehen voran. Seit November wird der Standort im Ortsteil Kurort Hartha erweitert und modernisiert. Das Fundament ist bereits gegossen, wie die Rathausspitze mitteilt. Es geht an die Montage. Insgesamt 135 000 Euro investiert die Stadt Tharandt in das Verwaltungsgebäude. Finanzielle Unterstützung kommt in Höhe von 75 Prozent. Nachdem der Standort neben der Tharandter Grundschule wegen des Neubaus der Turnhalle vor einigen Jahren wegfiel, zog das Bauhof-Personal und das gesamte Material an den Standort nach Kurort Hartha. Dort ist die kommunale Einrichtung seitdem zwar zentralisiert. Allerdings wurde der Platz knapp, eine Erweiterung notwendig.

Nicht nur für die aktuell neun Mitarbeiter des Bauhofes verbessern sich damit die Bedingungen. An dem Standort in Kurort Hartha befindet sich auch das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr. Auch dieses wird derzeit modernisiert. (SZ/ves)

