Arbeiten auf dem Reinhardsberg

Felix Proske ist Mitarbeiter der Firma Galand-Gebler und hat derzeit auf dem Reinhardsberg zu tun. © René Plaul

Kamenz. Einige Bewegung herrschte dieser Tage auf dem Reinhardsberg über dem Herrental in Kamenz. Die Firma Galand-Gebler aus dem Haselbachtal erhielt vom Landratsamt Bautzen den Auftrag zur Renaturierung und Flurbereinigung auf dem Naturkleinod. Auf dem Reinhardsberg wurden die verfallenen Gartenlauben entsorgt und Robinien entfernt. Die Nachpflanzung mit einheimischen Gehölzen ist geplant. „Eine Bebauung des Landschaftsschutzgebietes kommt nicht wieder in Frage“, so Geschäftsführer Sandro Gebler. (SZ)

zur Startseite