Arbeiten auf dem Galgenberg gehen weiter Am Rabenauer Konfessionsdenkmal ist ein Fundament gelegt. Es wird völlig neu gestaltet.

Das Konfessionsdenkmal auf der König-Albert-Höhe in Rabenau muss dringend saniert werden. © SZ

Auf der Rabenauer Höhe, auch Galgenberg genannt, kommen die Arbeiten am neuen Konfessionsdenkmal gut voran. Darüber informierte kürzlich die Stadtverwaltung. Die Borde für neue Wege sind gesetzt, die Pflasterarbeiten laufen, das Fundament für den Gedenkstein ist angelegt. Die Stadt lässt auf der Anhöhe zwischen Rabenau und Freital-Hainsberg das Konfessionsdenkmal völlig neu gestalten. Es wurde 1830 aufgestellt und soll an die Augsburger Konfession von 1530 erinnern. Damals legten katholische und evangelische Fürsten einen Streit um den neuen, lutherischen Glauben, bei. Rund um das Denkmal, welches mitten auf einem Aussichtspunkt steht, sollen sämtliche Anlagen erneuert werden. So werden neue Hecken und Bäume gepflanzt sowie Bänke, Fahrradständer, ein Spielgerät für Kinder, eine Wandertafel und ein Fernrohr aufgestellt. Die Stadt investiert 138 000 Euro. Die Enthüllung des Denkmals soll am 17. September stattfinden. (hey)

zur Startseite