Arbeiten an Weißeritz-Brücke

Im Herbst war die Fußgängerbrücke über die Weißeritz an der Tharandter Straße zwischen Freital und Dresden abgebaut, saniert und wieder eingesetzt worden. Ende Oktober wurde sie wieder freigegeben. In den vergangenen Tagen waren dort jedoch schon wieder Bauarbeiter unterwegs. SZ-Leser Steffen Stein wunderte sich darüber. „Sind Nachbesserungen erforderlich?“, fragte er. Wie Dresdens Straßenbauchef, Reinhard Koettnitz, mitteilte, haben die derzeit laufenden Arbeiten aber nichts mit der Instandsetzung der Brücke zu tun. Dort arbeite die Drewag an Kabeln. Spätestens bis Weihnachten soll die Baustelle aber geschlossen sein. Am Mittwoch war die Absperrung rund um die Baustelle bereits verschwunden.

Bei der Sanierung hat die Brücke unter anderem neuen Asphalt und Korrosionsschutz bekommen. Die Kosten lagen laut Stadt bei 155 000 Euro. (SZ/win)

