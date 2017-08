Arbeiten an neuem Wohngebiet starten In Herzogswalde entstehen unterhalb des Golfplatzes rund 30 neue Wohnungen.

Bis die ersten Häuslebauer ihre Eigenheime anpacken können, dauert es noch ein bisschen. Aktuell werden im neuen Wohngebiet „An den Obstiwesen“ die Arbeiten an den Ver- und Entsorgungsleitungen begonnen. © dpa

In Herzogswalde drehen sich unterhalb des Golfplatzes die Kräne: Hier entsteht ein neues Wohngebiet. Die Bauarbeiten für das Objekt „An den Obstwiesen“ haben begonnen. Zuerst wird das Gelände mit Ver- und Entsorgungsleitungen sowie einer Zufahrtsstraße erschlossen. Geplant sind sechs moderne Einfamilienhäuser, drei Doppelhäuser und drei Mehrfamilienhäuser zu errichten. Zudem wird der einst am Rande des Geländes stehende und abgerissene Dreiseithof durch einen ebenfalls dreiseitig gebauten Wohnkomplex ersetzt. Es entstehen um die 30 Wohneinheiten.

Investor ist die Saal GmbH, die in Herzogswalde auch schon das Baugebiet am Rosengarten und das Objekt Sonnenleite errichtet hat. Geschäftsführer Reinhard Saal ist auch Eigentümer des Golfplatzes Herzogswalde. Unterhalb des Sportareals entstehen nun die modern anmutende Häuser mit Holz- und Glasfassaden sowie traditionellen Satteldächern. Zudem soll es größere Grünanlagen geben, die auch in das Entwässerungskonzept des Wohngebiets eingebunden sind.

Während der Bauleitplanung gab es Kritik aus dem Ortschaftsrat an der geplanten Architektur. Vor allem wurde bemängelt, dass die Bauweise zu modern sei und nicht zur ländlichen Optik des Ortes passe.

