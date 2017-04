Arbeiten an Holzwand gehen voran

Die Bauarbeiten an der Holzwand entlang der Bahnhofstraße in Königstein gehen gut voran. Das teilt Isabel Siebert, die Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, mit.

Die maroden Holzbohlen wurden bereits entfernt. Das neue Holz wird derzeit auf dem Hof der Straßenmeisterei imprägniert. Lediglich die letzten vier Holzfelder in Richtung Bad Schandau müssen nicht ausgetauscht werden. Diese seien in einem ausreichend guten Zustand. Sie werden daher vor Ort sauber gestrahlt. An den eingekürzten Stahlträgern werden derzeit Korrosionsschutzarbeiten durchgeführt. Die Niederschläge sind dafür jedoch nicht förderlich, so die Pressesprecherin.

Zu Beginn der Bauarbeiten war bei einer Begehung die Standsicherheit angrenzender Gebäudereste hinterfragt worden. Die Bauarbeiten werden davon jedoch nicht beeinträchtigt, so Isabel Siebert. Wie beabsichtigt sollen die Arbeiten bis Ende Mai beendet sein. Bis dahin ist die Straße halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird teilweise mit einer Ampel geregelt. (kk)

