Arbeiten an der Spree Auf gut drei Kilometern werden jetzt bei Großpostwitz Hochwasserschäden beseitigt – mit einer speziellen Methode.

© Uwe Soeder

Bauleute haben seit Ende vergangener Woche die Spree zwischen Großpostwitz und Rodewitz in Beschlag genommen. Auf einem rund 3,2 Kilometer langen Abschnitt werden jetzt Hochwasserschäden der vergangenen Jahre beseitigt, teilt die Landestalsperrenverwaltung (LTV) mit. Dabei wird eine besondere Bauweise angewandt, um Ausspülungen instand zu setzen sowie die Flusssohle und Böschungen zu stabilisieren und damit vor weiteren Erosionen zu schützen. Eingesetzt werden natürliche Baumaterialien wie Wurzeln, Steine, Rammpfähle und Faschinen. So soll der natürliche Charakter dieses Gewässerabschnitts erhalten werden. Nach Abschluss der Arbeiten am Fluss sollen in unmittelbarer Nähe 750 Weidenstecklinge gesetzt werden.

Die Arbeiten dauern bis Ende des Jahres und kosten laut LTV rund 440 000 Euro, finanziert vom Freistaat. Während der Bauzeit könne es zu Verkehrseinschränkungen am Spreeradweg kommen. (SZ)

