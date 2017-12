Arbeiten an der Ortsstraße liegen im Plan In Friedersdorf wird die Ortsstraße saniert – für mehr als 640 000 Euro.

Friedersdorf. In Friedersdorf wird seit September die Ortsstraße „Zum Wald“ neu gemacht. Die Arbeiten liegen voll im Zeitplan, wie Bürgermeister Torsten Schreckenbach (BfK) die Gemeinderäte auf ihrer jüngsten Sitzung informierte. Vorgesehen ist die komplette Erneuerung der Fahrbahn über 900 Meter, die Straßenentwässerung soll grundüberholt und die Beleuchtung ersetzt werden. In einem ersten Bauabschnitt wurde das hintere Teilstück zwischen Einmündung Teichweg und der ehemaligen Kleinbahntrasse in Angriff genommen. Im kommenden Jahr wird ab der Einmündung Frauensteiner Straße bis zum Ende des ersten Bauabschnitts weitergearbeitet. Die Straße ist während der Baumaßnahme voll gesperrt, für die Anwohner wurde eine lokale Umleitung eingerichtet.

Die Gemeinde plant mit 643 000 Euro Gesamtkosten. Bis zu 65 Prozent werden vom EU-Förderprogramm Leader übernommen. Den Rest bestreitet die Gemeinde mit eigenen Mitteln. (SZ/aeh)

