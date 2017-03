Arbeiten an der Gake beginnen Zuerst werden Abwasser- und Trinkwasserleitungen verlegt.Technisch ist das eine Herausforderung.

Neben der B 175 in Döbeln Ost verlaufen Abwasserleitungen, die verlegt werden müssen. Im April wird mit den Arbeiten begonnen. Weil die Rohre über das Freigelände verlegt werden, wird der Verkehr nicht behindert. © André Braun

Mitte des Jahres soll der Ausbau der B 175 in Döbeln Ost bis zur Autobahn beginnen. Schon deutlich früher werden allerdings der Abwasserzweckverband Döbeln-Jahnatal und der Wasserverband Döbeln Oschatz loslegen. Denn einige Leitungen liegen dem Straßenausbau im Weg.

Betroffen ist der Abschnitt vom Chauseehaus in Richtung Gakendelle. Dort wird die B 175 künftig in einem tiefen Einschnitt verlaufen. Und genau neben der jetzigen Trasse sind Abwasserleitungen des AZV verlegt. Zudem wird die B 175 von einer wichtigen Trinkwasserleitung gekreuzt. „Das wird eine Riesenbaumaßnahme. An dem Leitungsnetz aus den 90er Jahren sind erhebliche Änderungen erforderlich“, sagte Projektleiter Michael Schütze vom Wasserdienstleister Oewa. Die Abwasserleitungen liegen im Böschungsbereich der künftigen Trasse. Vor allem auch ein großer Stauraumkanal, der bis zu 2,2 Millionen Liter Wasser zurückhalten kann, wenn es im Gewerbegebiet Ost 1b mal heftig regnet.

Die Arbeiten zwischen Gewerbegebiet Ost 1b und der Kreuzung am Chauseehaus werden im April begonnen und im August abgeschlossen. Auf die Baufirma wartet eine technische Herausforderung, sagte Schütze. Die Rohrleitungen müssen bis zu sechs Meter tief verlegt werden. Der Grund ist die Anschlussrampe von der B 175 zur neu zu bauenden Kreisstraße, die ins Gelände eingelassen wird und die die Leitungen kreuzt.

Ein Vorteil ist, dass die neuen Abwasserleitungen über freies Gelände neben der Straße verlegt werden können. Auf rund 400 Meter Länge werden zwei Kanäle eingegraben – einer für Oberflächenwasser, einer für Schmutzwasser. Der neue Stauraumkanal wird noch ein bisschen größer als der alte: Er wird 100 Meter lang und kann 2,8 Millionen Liter Wasser aufnehmen, so Schütze. Ein etwa 160 Meter langes Stück Druckleitung fürs Abwasser will die Oewa im sogenannten Bohrspülverfahren verlegen lassen. Das hat den Vorteil, dass keine großen Schachtarbeiten nötig sind, zumal von diese Arbeiten ein Firmengelände tangieren.

Weniger aufwendig wird das Umverlegen einer großen Trinkwasserleitung. Sie quert etwa auf Höhe von ATU die B 175. Sie muss zehn Meter tief unter dem heutigen Straßenniveau verlegt werden. Denn gerade an dieser Stelle, wo künftig eine Brücke über die Bundesstraße führt, wird der Einschnitt der neuen Trasse besonders tief. Auch diese Trinkwasserleitung wird im sogenannten Bohrspülverfahren in die Erde gebracht.

Die Kosten für die Umverlegungen sind enorm. Allein für die Abwasseranlagen sind 1,1 Millionen Euro eingeplant. Die Trinkwasserverlegung wird mit rund 127 000 Euro deutlich billiger. Den größten Teil der Summen bekommen die Verbände von Landesamt für Straßenbau und Verkehr, dem Bauherrn der B 175, erstattet.

Jetzt im Frühjahr gehen auch die Arbeiten an der Abwasseranlage für Oberranschütz weiter. Der AZV lässt in die Trasse der neuen Ortszufahrt eine Druckleitung fürs Abwasser und eine Trinkwasserleitung verlegen. Die Pumpstation für Oberranschütz sei vor einigen Tagen schon errichtet worden, sagte Schütze.

