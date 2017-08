Arbeiten am Zittauer Bahnhof dauern bis Ende 2018 Die Einschränkungen für Reisende sollen aber in diesem November wieder aufgehoben werden. Auch andere Behinderungen enden eher.

Bis November gesperrt: der Bahnhof Zittau. © Rafael Sampredo

Die Deutsche Bahn hat jetzt den konkreten Bauablaufplan für die nächsten Monate rund um die 45-Millionen-Euro-Sanierung des Zittauer Bahnhofs bekannt gegeben. „Nachdem bis Mitte Juli die bauvorbereitenden Arbeiten erfolgt waren, werden vom 13. August bis 11. November unter anderem Gleisanlagen, Weichen sowie Signal- und Sicherungstechnik im Bahnhof erneuert“, teilte die Bahnpressestelle in Leipzig mit. Dabei wird es – wie bereits bekannt – für Bahnreisende zu erheblichen Behinderungen kommen, denn in dieser Zeit wird der Bahnhof Zittau voll gesperrt. Während der Sperrung verkehren baubedingt keine Züge. Stattdessen wird ein Ersatzverkehr mit Bussen von und nach Zittau eingerichtet. Informationen zu den Fahrplanänderungen und Ersatzverkehren erhalten Reisende unter anderem an den Aushängen auf den Bahnhöfen und im Internet. Anwohner sollten sich zudem während der Arbeiten auf eine erhebliche Lärmbelästigung einstellen, denn trotz Einsatz lärmgedämpfter Arbeitsgeräte und Gleisbaufahrzeuge lassen sich laut Bahn ruhestörende Geräusche nicht vermeiden. Das Unternehmen bittet dafür um Verständnis.

Während der drei Monate sollen auch der Hausbahnsteig neu gebaut, der Mittelbahnsteig verlängert und Aufzüge eingebaut sowie an der neuen Brücke an der Tongasse gearbeitet werden.

Bis Mitte Juli wurden bereits die Trinkwasser- und Abwasserleitungen verlegt, mehrere Stromversorgungskabel und eine Gasleitung unter der Brücke freigeschaltet und der südliche Überbau zurückgebaut. .Auch weiterhin müssen Autofahrer und Fußgänger dort mit Behinderungen rechnen. Grund sind die schwierigen Bedingungen im Umfeld der Eisenbahnbrücke.

„Das neue Bauwerk muss dabei erschütterungsarm gegründet werden, dies erfordert jedoch ein komplizierten Bauvorgang“ so die Bahn. „So muss das neue Bauwerk zunächst zwischen der bestehenden alten Brücke der Eisenbahnstraße vorgefertigt werden, ehe es nach Abriss der alten Brücke eingeschoben wird.“ Ab Oktober ist auch geplant, die Trinkwasser-, Abwasser-, Gas- und Stromleitungen im Bereich der Straße neu zu verlegen. Aus diesen Gründen bleiben die Bergstraße im Bereich der Brücke voll und die Eisenbahnstraße im Bereich der Einmündung der Bergstraße noch bis Ende November halbseitig gesperrt.

Gleisen 25 und 27 im Bahnhof Zittau soll erst im kommenden Jahr begonnen werden. Dann würden auch die denkmalgeschützten Bahnsteigdächer saniert, teilte die Bahn weiter mit.

Die Deutsche Bahn und Bund investieren in die Modernisierung der Bahninfrastruktur in Zittau rund 45 Millionen Euro. Mit den ersten Arbeiten wurde im Frühjahr 2016 begonnen. Aktuell laufen die Vorbereitungsmaßnahmen für die Eisenbahnbrücke über die Tongasse vorgenommen. Bis die neue Infrastruktur tatsächlich steht, müssen die Anwohner in Zittau allerdings noch einiges an Geduld mitbringen. Nach Angaben der Bahn wird mit dem Abschluss der Arbeiten erst Ende 2018 gerechnet. Reisende wird das allerdings nicht mehr betreffen, sollte sich die Bahn an den eigenen Zeitplan halten, rollen bereits ab November wieder die Züge durch Zittau.

