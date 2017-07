Arbeiten am Ufer der Pließnitz in Bernstadt beginnen Die Kosten belaufen sich auch rund 275 000 Euro.

Die Pließnitz in Bernstadt © Rafael Sampedro

Görlitz. Arbeiten zum Hochwasserschutz an der Pließnitz haben am Montag in Bernstadt auf dem Eigen begonnen. Wie die Landestalsperrenverwaltung Sachsen mitteilte, sollen Anlandungen beseitigt und Uferböschungen gesichert werden. Die Kosten belaufen sich auch rund 275 000 Euro. Die Arbeiten an dem 600 Meter langen Gewässerabschnitt sollen im Oktober beendet sein, wie die Behörde weiter mitteilte. (szo/dpa)

zur Startseite