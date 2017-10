Arbeiten am Trainingsplatz eingestellt Die neue Flutlichtanlage auf dem Sportplatz Haßlauer Straße würde funktionieren. Trotzdem ist das Feld noch lange unbespielbar.

Der erste Teil der Renovierung des in den 1990er-Jahren gebauten Trainingsplatzes, der zum Sportpark an der Haßlauer Straße gehört, ist abgeschlossen. Weitermachen werden die Mitarbeiter der beauftragten Firma Barthel Sportanlagen aus Dreiheide bei Torgau aber vorerst nicht.

Peter Krause, Vize-Präsident des Roßweiner SV (RSV) und stellvertretender Bürgermeister, erklärt dazu: „Wir haben uns von den Experten erklären lassen, dass es jetzt aufgrund des Wetters keinen Sinn mehr macht, mit der Regulierung des Feldes und der Graseinsaat zu beginnen“. Ehe die Sportler den sanierten Platz nutzen könnten, hätte der zweimal gemäht werden müssen, damit sich eine vernünftige Grasnarbe bildet. Das wäre angesichts der fortgeschrittenen Jahreszeit nicht mehr zu schaffen gewesen. „Und auf Experimente wollten wir uns keinesfalls einlassen“, sagt Peter Krause.

Die Sportler, oft der Fußballnachwuchs und die im Spielbetrieb stehenden erwachsenen Kicker, könnten nach Darstellung des RSV-Vize, solange es das Wetter zulässt, noch auf dem Hauptplatz trainieren. Eine Dauerlösung sei das natürlich nicht. Die Platzbelegung zeige, dass die Trainingsfläche gebraucht werde. Doch über den Winter seien die Sportler ohnehin in den Hallen unterwegs. Danach werde im Frühjahr die Platzsanierung fortgesetzt.

Zum Gesamtpaket gehört neben dem bereits erfolgten Austausch der alten Flutlichtanlage, für die neue Fundamente in den Boden kommen mussten, die Neuausrichtung und -einsaat der Rasenfläche. Auch ein neues Ballfangnetz soll dann davor schützen, dass die Bälle auf die Straße und in Nachbargrundstücke fliegen. Die Arbeiten haben einen Umfang von rund 80 000 Euro. Sie werden über den Fluthilfefonds 2013 gefördert, obwohl die Schäden nicht in Roßwein selbst, sondern an der Sportanlage Niederstriegis entstanden.

Dort kann der Wiederaufbau nicht gefördert werden, da durch die unmittelbare Muldennähe ein neuerliches Überfluten dieses Grundstückes nicht auszuschließen ist. Daher hatten die Räte beschlossen, das Geld an hochwassersicherem Standort an der Haßlauer Straße einzusetzen.

Über den Winter soll noch einmal das Projekt für ein Funktionsgebäude überarbeitet werden. Dafür steht ebenfalls eine Förderung in Aussicht. Stimmt die Sächsische Aufbaubank den neuen Plänen zu, dann könnte das Gebäude im Laufe des Jahres 2018 errichtet werden.

