Arbeiten am Schulanbau starten

Rabenau. Wie die Schulleitung der Regenbogenschulen Rabenau, Irina Pistorius, mitteilt, sind die Arbeiten am geplanten Neubau an der Schule gestartet. Ein Bagger habe bereits in der vergangenen Woche begonnen, die Baugrube auszuheben. Das Gebäude wird von einem Ingenieurbüro aus Kesselsdorf errichtet. Das kaufte der Stadt einen Teil des Schulgrundstückes ab und errichtet nun den Neubau. Nach Fertigstellung soll der Investor das Objekt an den Träger der Schule, die DPFA Akademiegruppe, vermieten. Ursprünglich sollte zwischen dem Investor und der Stadt Rabenau ein Erbbaupachtvertrag abgeschlossen werden. Die Stadt hätte hier das finanzielle Risiko der Investition getragen. Dies lehnte der Stadtrat im Juli ab. Dennoch entschied sich der Investor schlussendlich, zu bauen. Auch mit der neuen Regelung behält die Stadt ihr Rückkaufsrecht für das Grundstück.

Die Erweiterung der Einrichtung ist dringend notwendig, weil bereits seit dem laufenden Schuljahr eine elfte Klasse in der freien Schule unterrichtet wird. Die Schüler können in Rabenau ein berufliches Abitur erlangen. Zwar besuchen derzeit weniger als zehn Schüler die Oberstufe in Rabenau. Da diese Zahl aber voraussichtlich steigen wird, muss zusätzlicher Platz geschaffen werden. (hhe)

