Arbeiten am Grenzgraben beginnen Im hinteren Bereich der Gartenstraße in Rathmannsdorf wird am Montag gebaut. Daher besteht auf der Straße keine Wendemöglichkeit.

Rathmannsdorf. Die Errichtung eines Geröll- und Sandfangs am Grenzgraben in Rathmannsdorf beginnt am Montag, dem 5. März. Darüber informiert die Gemeinde. Es wird im hinteren Bereich der Gartenstraße gebaut. Die Arbeiten werden von der Firma G.R.G. Bausanierung GmbH aus Sebnitz ausgeführt und dauern voraussichtlich bis Ende Juli 2018. In dieser Zeit steht die Wendemöglichkeit am Ende der Gartenstraße nicht zur Verfügung. Direkt betroffene Anwohner werden durch die ausführende Firma separat über die Baumaßnahmen informiert, heißt es in einer Veröffentlichung der Gemeinde. (SZ)

