Arbeiten am Festungsberg verschoben Eigentlich sollten in wenigen Tagen die Arbeiten entlang der B 172 unterhalb der Festung Königstein beginnen. Diese verzögern sich aber.

Die Fang- und Prallwand unterhalb der Festung Königstein wird erneuert. Dafür wird die B 172 halbseitig gesperrt. © Marko Förster

Königstein. Nach neuesten Informationen vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr werden die Restarbeiten zur Felssicherung am Festungsberg erst gegen Ende Februar beginnen, nicht, wie zuletzt mitgeteilt, Anfang des Monats. Sprecherin Isabel Siebert teilte mit, dass man am 19. Februar beginnen werde. Dabei soll zunächst an der Alten Festungsstraße ohne Verkehrsbehinderung gearbeitet werden. Abschließend, je nach Witterung und Arbeitsfortschritt, soll die Bundesstraße 172 unterhalb des Festungsbergs voraussichtlich vom 26. Februar bis 2. März halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt. Die Fang- und Prallwand entlang der Straße werde planmäßig erneuert. (SZ/kk)

