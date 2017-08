Arbeiten am Butterwasser starten In Cunewalde werden Hochwasserschäden aus dem Jahr 2010 beseitigt.

Bürgermeister Thomas Martolock kündigte jetzt die Arbeiten am Butterwasser an. © Carmen Schumann

Am Butterwasser in Cunewalde beginnen jetzt an verschiedenen Stellen Arbeiten zur Beseitigung von Schäden, die beim Hochwasser im Jahr 2010 entstanden sind. Unter anderem ist geplant, einen Graben im Bereich des Schulweges von Ablagerungen zu beräumen und die Bachsohle instand zu setzen. Eine Mauer am Teichmühlteich, der sich in Nähe des Gerätehauses der Cunewalder Feuerwehr befindet, wird zum Teil zurückgebaut und zur Böschung umgestaltet. Auch an einem Rohrauslass sind Arbeiten vorgesehen.

Die Baumaßnahme soll im August und September dieses Jahres erfolgen. Das kündigt der Cunewalder Bürgermeister Thomas Martolock (CDU) an. Für die Arbeiten gelten laut Aussagen von Vertretern des Planungsbüros eta AG engineering strenge Auflagen, da sie zum Teil in einem ausgewiesenen Biotop erfolgen. Weil eine Wiese nicht mit Baggern befahren werden darf, müssen die Bauleute vorwiegend mit Handarbeit ans Werk gehen. Die Gemeinde hat den Auftrag an die Firma BauCom Bautzen vergeben. Die Kosten sind mit rund 62 000 Euro veranschlagt. (SZ/ks)

