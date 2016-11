Arbeiten am Bach sind abgeschlossen

Die Neugestaltung des Dorfgründels in Cunnersdorf ist abgeschlossen. „Die Arbeiten wurden tipptopp ausgeführt“, sagt Bürgermeister Markus Dreßler (CDU). Nun sind noch kleinere Restleistungen zu erbringen. Da das Vorhaben – die Auftragssumme belief sich auf rund 384 000 Euro – zu den größten im Bereich der Hochwasserschadensbeseitigung zählt, will die Stadt Glashütte dieses noch einmal gesondert reflektieren. Da sich eine offizielle Inbetriebnahme wie beim Straßenbau nicht anbot, entschied sich das Rathaus nach Absprache mit dem Ortschaftsrat für eine Informationsveranstaltung im Rahmen einer Ortschaftsratssitzung. „Diese haben wir im Januar geplant“, sagt Dreßler. Dort wolle man den interessierten Bürgern zeigen, wie und wo das Dorfgründel umgebaut wurde und was damit erreicht werden soll.

Den Anstoß für die Neugestaltung des Baches gab ein lokales Unwetter im Jahr 2009. Mehrere Grundstücke in Bachnähe wurden damals geflutet. Danach entwickelte das Bauamt Pläne zur Verbesserung des Hochwasserschutzes im Dorf. 2013 waren diese Pläne fertig. Als Glashütte diese realisieren wollte, gab es das nächste Hochwasser. Die Pläne wurden danach überarbeitet, an einigen Stellen wurde nachgebessert. Im Frühjahr dieses Jahres wurde mit der Realisierung begonnen. (SZ/mb)

