Arbeiten am alten Chemnitzer Bahnhof Wird der Koloss am Busbahnhof zu neuem Leben erweckt? Nicht ganz, meint die Bahn.

Der Busbahnhof in Riesa. © Sebastian Schultz

Am alten Chemnitzer Bahnhof tut sich etwas: Das verlassene Hauptgebäude am Busbahnhof Riesa sieht nach wie vor ruinös aus, doch nun wird an dem flachen Anbau gewerkelt. Arbeiter sind seit einigen Tagen damit beschäftigt, das Dach zu flicken. Zieht etwa wieder Leben ein? Die Aussage der Bahn gibt da wenig Anlass zur Hoffnung: „Der Chemnitzer Bahnhof in Riesa ist nicht mehr im Eigentum der Deutsche Bahn AG. Der benannte Anbau hingegen schon. Aktuell werden dort Reparaturen im Rahmen der Instandhaltung ausgeführt“, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. In dem Anbau befänden sich technische Anlagen, die für die Deutsche Bahn betriebsnotwendig seien.

Also wird der alte Bahnhof wahrscheinlich weiter im Dornröschenschlaf verharren – bis auf unbestimmte Zeit. (SZ/veb)

