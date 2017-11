Arbeit ohne Geld Der Erfinder des Görlitzer Meridianpreises kritisiert, dass Ehrenamt noch viel zu wenig anerkannt wird. Christina Kloppe macht ihres trotzdem mit größter Hingabe.

Christina Kloppe (Mitte) mit ihren Enkelinnen, die viele Nachmittage bei Oma im ASB Jugendclub verbringen. © Pawel Sosnowski

Görlitz. Es ist Sternenzeit. Und auch die Engelchen stehen schon in Reih und Glied in einem Karton. Frisch gebastelt und bereit beim Adventsbasar im Rauschwalder ASB-Pflegeheim verkauft zu werden. Gebastelt haben all die hübschen Weihnachtssachen Christina Kloppe und ihre Tochter, die drei Enkelinnen und Kinder aus der Umgebung. Die betreut Christina Kloppe hier im ASB-Jugendclub schon seit 1998. Kinder, denen daheim die Decke auf den Kopf fällt, deren Eltern wenig Zeit – manchmal auch wenig Interesse haben, wie Frau Kloppe sagt. Sie alle können nachmittags in den Grenzweg kommen, um zu spielen, sich erholen, basteln, kochen, Hausaufgaben machen.

Christina Kloppe und seit einigen Jahren auch ihre Tochter Katharina geben den Kindern so etwas wie ein zweites Zuhause. Ehrenamtlich. Christina Kloppe hat das seit 1998 nahezu ununterbrochen ohne Bezahlung gemacht. Sie mag eben Kinder, lautet ihre Begründung dafür, jahrelang so gut wie jeden Nachmittag geopfert zu haben. Früher hat sie mal im Kinderheim gearbeitet, war dann ohne Job. Das Ehrenamt war danach ihr Job. Inzwischen hat sie wieder eine bezahlte 40-Stunden-Woche: Seit 2015 ist sie eine der Betreuerinnen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die in der Blockhausstraße leben. Um den ASB-Jugendklub kümmert sich nun verstärkt die Tochter. Aber auch Christina Kloppe ist noch hier, so oft es ihre Zeit zulässt. Auch wenn es nur acht bis zehn Kinder pro Woche sind, die hier Geborgenheit und Abwechslung suchen – für Familie Kloppe ist jedes einzelne es wert, Zeit zu opfern. Die drei Enkelinnen sind oft mit da, so wird das eigene Familienleben eben mitgebracht.

Menschen wie diese hatte Werner Mönnich im Kopf, als er – damals Mitarbeiter im städtischen Schul- und Sportamt – dem damaligen Beigeordneten Ulf Großmann in den 1990 ern schrieb, ob nicht eine Auszeichnung für ehrenamtliche Tätigkeit angebracht sei. Man könne doch immer am 5. Dezember, dem Tag des Ehrenamtes, einen Meridian als Anerkennung verleihen. Er sei stolz, dass er damals die Idee hatte. Mittlerweile haben ihn etwa 90 Görlitzer bekommen, darunter 2009 Werner Mönnich selbst. Denn auch er engagiert sich ehrenamtlich im Fußball. Umgekehrt hat Mönnich mit eigenen Vorschlägen für die Auszeichnung anderer gesorgt. So bekommt in diesem Jahr Lutz Heinke vom Görlitzer Karateverein den Preis.

Gleich zwei Preisträger kommen aus Ludwigsdorf. Der Ortschaftsrat hatte dieses Jahr drei der insgesamt elf Vorschläge eingereicht. Zwei wurden bestätigt: Elisabeth Bischoff und Stephan Weilandt. „Die Leute haben heutzutage alle viel zu tun, am Wochenende haben die meisten anderes vor, als sich ehrenamtlich zu engagieren“, sagt Ludwigsdorfs Ortsvorsteher Karsten Günther-Töpert. „Deshalb können wir nur den Hut ziehen vor den Menschen, die es trotzdem tun.“ Elisabeth Bischoff kümmert sich um die Senioren im Dorf, organisiert Ausfahrten, Weihnachtsfeiern, geht zu Geburtstagen, setzt sich für Belange der älteren Leute ein. „Ich sehe selbst bei meinen Geburtstagsrundgängen, wie einsam manche Rentner sind“, sagt der Ortsvorsteher. Feste Kontakte und Termine seien da wichtiger denn je. Auch für Stephan Weilandt hat Günther-Töpert nur lobende Worte. Weilandt ist in diesem Jahr der Jüngste im Bunde und ein Beispiel dafür, dass Ehrenamt nicht erst ab 60 Jahren beginnen muss.

Werner Mönnich sorgt sich um die hohe Altersstruktur in den Vereinen und Verbänden, freut sich deshalb umso mehr, wenn die Jugend sich schon unentgeltlich engagiert. Seine eigenen Söhne sind in seine Fußstapfen getreten. Der eine im Schwimmsport, der andere im Jugendclub. Trotzdem ist Mönnich enttäuscht – darüber, dass es nur elf Vorschläge in diesem Jahr waren. Es sei ein Zeichen dafür, dass das Ehrenamt seine wenigen Möglichkeiten zur Anerkennung nicht nutze. „Selbst im eigenen Fußballverband der Oberlausitz, wo ich für Ehrungen zuständig bin, kommt aus den 75 Vereinen recht wenig. Immer wieder müssen wir als Vorstand dazu Anregungen geben.“

Ehrungen gibt es auch auf Kreis-, Landes- oder Bundesebene. Am Sonnabend werden im Landtag wieder mehr als 50 Menschen für ihr Engagement geehrt. Darunter sind ein Reichenbacher und drei Görlitzer. Unter den Görlitzern sind neben Gotthard Pissang, dem Mitorganisator des Schlesischen Tippelmarktes, auch Maria-Ruth Schäfer und Ekkehard Schulze. Während Frau Schäfer neben ihrem Engagement für Chorarbeit sich noch für Deutschunterricht für Flüchtlinge einsetzt, wird Schulz als Stiftungsratsvorsitzender der Diakonie Görlitz-Hoyerswerda geehrt. Ebenfalls eine wichtige Rolle in seiner Kirchgemeinde und darüber hinaus spielt der Reichenbacher Günter Zimmermann.

Anerkennung des Ehrenamtes sei aber auch, wenn Politik und Verwaltung gute Rahmenbedingungen für das Ehrenamt schaffen, findet Werner Mönnich. „Von der Politik erwarte ich mehr konkrete Maßnahmen und Impulse für das Ehrenamt, etwa Steuervergünstigungen, Ehrenamtspässe in den Kommunen, vielleicht Rentenpunkte.“

Darüber macht sich Christina Kloppe nicht so viele Gedanken. Sie freut sich über die Ehrung, auch wenn es nicht so ihr Ding sei, im Mittelpunkt zu stehen. Beim ASB, für den sie quasi doppelt tätig ist, gilt Goethes Credo „Wer nichts für andere tut, tut nichts für sich“. Insgesamt arbeiten im Verein aktuell rund 70 Ehrenamtliche und weitere in den beiden ASB-Gesellschaften, sagt Henri Burkhardt vom ASB. Momentan sucht man wieder Berater für das Kinder- und Jugendtelefon. Wer wie Christina Kloppe ein Ohr für Sorgen und Nöte der Kinder hat, ist willkommen.

zur Startseite