Arbeit für Restauratoren Die Kommune bemüht sich um Fördergeld fürs Stadtgut. Auch wenn noch nicht alles geklärt ist, will sie schon beginnen.

Die Sanierung des Stadtgutes ist weitgehend abgeschlossen. Doch einiges war liegengeblieben. Nun sollen weitere Bemalungen gesichert werden. © André Braun

Leisnig. In diesem Jahr soll es mit Arbeiten im Stadtgut an der Kirchstraße weitergehen. In Teilen ist es das älteste Haus in der Altstadt. Luther soll hier bei seinen Besuchen in Leisnig geschlafen haben. Nicht zuletzt deshalb gibt es im Obergeschoss eine Dauerausstellung zur Reformation. Auch die Wanderausstellung „Mensch Martin“ soll dort in abgespeckter Form eine Dauerheimat bekommen. Daran arbeiten Mitglieder des Kuratoriums Stadtgut gerade.

Mehr Fördergeld wird erst beantragt

Am 2. März steht die Entscheidung vor dem Gremium, wie schnell es mit der Sanierung in dem Haus weitergeht. Für den nächsten Abschnitt hat die Kommune Fördergeld bei der Ostdeutschen Sparkassenstiftung beantragt – und auch schon genehmigt bekommen. Nun hofft die Stadt noch auf Unterstützung der Leader-Region „Sachsenkreuz plus“. Im März und April habe die Kommune noch Zeit, den Antrag dafür beim zuständigen Büro im Kemmlitz einzureichen. Allerdings ist dann nicht vor Sommer oder Herbst mit einer Zu- oder Absage von „Sachsenkreuz plus“ zu rechnen.

„Ich denke, wir können aber auch so anfangen und zuerst das Stiftungsgeld einsetzen“, findet Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Ob es so kommt oder doch noch gewartet wird, bis die Gesamtfinanzierung steht, darüber entscheidet im März das Kuratorium mit.

Insgesamt braucht die Stadt Leisnig im nächsten Bauabschnitt rund 100 000 Euro. Ein Fünftel davon kommen von der Ostdeutschen Sparkassenstiftung (16 000 Euro) und der Sparkasse Döbeln (4 000 Euro). Fünf Prozent muss die Kommune als Eigenanteil beisteuern. Das ist bereits im Doppelhaushalt 2017/2018 berücksichtigt.

Der nächste große Abschnitt der Rekonstruktion umfasst mehrere Teilvorhaben. Zweckgebunden ist der Einsatz des Stiftungsgeldes im Dachgeschoss. Dort sollen bemalte Holzbalken aus dem 18. Jahrhundert so konserviert werden, dass eine spätere Restauration möglich ist. In anderen Räumen des Stadtgutes hat sich die Kommune schon solcher alter Bemalungen angenommen. Ausschnitte aus der historischen Wand- und Deckenbemalung können sich Besucher zum Beispiel im Gästeamt anschauen. Das ist im Erdgeschoss des Stadtgut-Komplexes untergebracht.

Woher diese Bemalungen stammen, darüber kann der Rathauschef nur spekulieren. Er geht davon aus, dass das Stadtgut in früheren Zeiten auch zu Wohnzwecken genutzt worden ist, und zwar von wohlhabenden Bürgern. Die ließen sich Wände und Decken entsprechend gestalten. Bei den anstehenden Konservierungen gehe es unter anderem auch darum, Farbschichten abzunehmen, mit denen die ursprünglichen Malereien im Laufe der Jahrzehnte übertüncht worden sind.

Mehr Übersicht im Durchgang

Außer den Arbeiten unter dem Dach muss am Stadtgut noch mehr passieren. Die Kommune hat da einige „Baustellen“. Eine davon sieht jeder, der an dem Gebäude vorbeigeht. Obwohl das Haus erst nach der Wende wieder etappenweise in Ordnung gebracht wurde, zeigen sich im Sockelbereich schon wieder Schäden.

Darüber hinaus geht es um eine bessere Außenwirksamkeit. So weist zum Beispiel oftmals nur ein Aufsteller auf der Straße auf das hin, was Besucher im Stadtgut alles sehen können. Das soll besser gelöst werden. Sehr unübersichtlich geht es ab und an auch noch im Durchgang zur Bibliothek zu, wo der Besucher einem Wust von Informationen gegenübersteht. Einige Broschüren stecken in Ständern, anderes wie Handzettel liegt lose in den Sitznischen. Ein Windstoß, und alles Papier fliegt durch die Luft. Dafür hat die Kommune die Lösung, in die Wandnischen Halterungen einzupassen. Das soll für Übersicht und Ordnung zugleich sorgen.

