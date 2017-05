Arbeit an Außenanlagen dauert länger Während die Kita an der Professor-Roßmäßler-Straße in Pirna schon eröffnet sein wird, dauern die Arbeiten an der Einrichtung länger.

Pirna. Die Arbeiten an den Außenanlagen der neuen Kindertagesstätte an der Professor-Roßmäßler-Straße werden voraussichtlich länger dauern als jene an der Einrichtung selbst. Nach Auskunft der Stadt arbeiten die Handwerker weitgehend parallel zu den Erbauern der Kita, allerdings könnten einige Pflanzungen erfahrungsgemäß erst im Frühjahr des Folgejahres, also 2019, fertiggestellt werden. Die Kita selbst soll im Frühjahr 2018 öffnen.

Gebaut wird sie in mehreren Abschnitten, im ersten wird das Gebäude errichtet und ausgebaut. Die Bodenplatte ist bereits gegossen, derzeit ziehen die Fachleute die Außenwände hoch. Im zweiten Abschnitt werden die Außenanlagen hergerichtet sowie technisches Gerät eingebaut, im dritten Abschnitt wird die Kita ausgestattet und möbliert. Die Einrichtung gleich neben der Diesterweg-Grundschule wird einmal Platz für 155 Kinder bieten, betrieben wird die Kita vom ASB Königstein-Pirna. Pirna investiert 3,14 Millionen Euro in den Bau, etwa eine Million davon stammt aus Fördermitteln. (SZ/mö)

