Arbeit am Hang Nachdem am Wochenende ein Felsbrocken auf die Straße im Kamenzer Herrental gestürzt war, wird nun ein Gutachter erwartet. Die Straße ist weiterhin gesperrt.

Spezialisten der Kommunalen Dienste Kamenz GmbH waren am Dienstag im Herrental zugange. © Matthias Schumann

Mit dem Hubsteiger der Ewag Kamenz waren am Dienstag Spezialisten der Kommunalen Dienste Kamenz GmbH im Herrental zugange. Sie kümmerten sich um jenen Hang, von dem am Freitag ein Halbtonner abgebrochen und mitten auf der neu gebauten Straße gelandet war. Die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei beseitigten vor allem Gesträuch, um einen Blick auf möglicherweise loses Gestein zu werfen. Ob weitere Felsenstücke eine akute Gefahr für den Straßenverkehr darstellen, muss am Mittwoch ein Gutachter klären, der selbst bei der Planung der Straße mitgewirkt hatte. Wie Stadtsprecher Thomas Käppler am Dienstagnachmittag auf SZ-Nachfrage klarstellte, kann frühestens danach eine Entscheidung über die Wiedereröffnung der Straße gefällt werden. (SZ)

zur Startseite