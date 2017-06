Arabischsprachige Aufkleber beschäftigen Zittauer Über den Umgang mit den Aufklebern wird heftig diskutiert. Zumal die Polizei drei Personen bei ihrer Aktion erwischt hat.

Das Schild steht an der Kreuzung Süd-/Schrammstraße in Zittau. © Elke Schmidt

Zittau. Aufkleber mit arabischen Schriftzeichen und der sinngemäßen Aufforderung „Kehrt in die Heimat zurück! Sie braucht euch!“ sind nicht nur auf Schaufensterscheiben an Geschäften auf der Bautzener Straße in Zittau angebracht worden, sondern zumindest auch an einem Verkehrshinweisschild an der Kreuzung Süd-/Schrammstraße.

In der Nacht zum hatte die Polizei nach einem Bürgerhinweis drei Personen stellen können, die derartige Aufkleber angebracht hatten. Inzwischen ermittelt das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizei gegen die zwei Männer im Alter von 48 und 52 und die 59-jährige Frau. Was den Personen konkret vorgeworfen wird, konnte die Polizei bisher noch nicht sagen. Auf der Facebookseite der SZ wird die Aktion diskutiert. (szo)

