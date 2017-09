Aquarellfreunde stellen im Schloss aus In der Kleinen Galerie in Neschwitz sind die Werke der Bautzener Hobbykünstler zu sehen. Sie treffen sich regelmäßig und lernen dabei auch voneinander.

Siegfried Pietsch und die Leiterin des Malzirkels Bautzener Aquarellfreunde, Helga Pilz, hoffen auf viele Besucher zur Ausstellung im Schloss Neschwitz. © Uwe Soeder

Siegfried Pietsch ist der Hahn im Korb im Malzirkel Helga Pilz. Denn die anderen Aussteller in der Kleinen Galerie im Schloss Neschwitz sind alles Frauen. Doch Pietsch konnte genau wie viele andere Hobbykünstler erst nach seinem Berufsleben seine künstlerischen Ambitionen intensivieren. Dennoch begann er damit schon zu seiner Zeit als Schulleiter der damals noch existierenden staatlichen Mittelschule in Weißenberg. Aus Mangel an Kunsterziehungslehrern ging er selbst in den Unterricht und bildete sich autodidaktisch weiter. Waltraud Friedrich brachte als Zeichenlehrerin bereits umfangreiche Vorkenntnisse für das Zeichnen mit. Andere Aquarellfreunde fanden über Krankheiten und deren Bewältigung zum Malen. Letztlich sei aber die kreative Tätigkeit und die Freude an der Auseinandersetzung mit der Umgebung der Ansporn für die meisten, sich immer wieder mit verschiedenen Maltechniken zu beschäftigen, sagt die Leiterin des Malzirkus, Helga Pilz, die aus Löbau stammt. „Die Freude am Ergebnis, der Vergleich mit dem unterschiedlichen Herangehen der anderen Gruppenmitglieder an das gleiche Motiv sind der Ansporn, sich immer wieder der Herausforderung zu stellen“, sagt Helga Pilz. Dabei empfindet jeder beim Malen etwas anderes, sagt Helga Pilz. Malen ist der Umgang mit sich selbst, ist Träumen in Farbe, Fühlen von Formen oder das Fließenlassen von Farbe.

Dabei bleibt es nicht nur beim Malen. In der Gruppe lernen sich alle besser kennen, der Austausch geht über das reine Aquarellmalen hinaus. In der Kleinen Galerie Neschwitz haben nun neben Helga Pilz und Siegfried Pietsch auch Bianka Frenzel, Waltraud Friedrich, Monika Pohl, Ingrid Reiser und Ursula Stoschek einige ihrer Werke ausgestellt. Die Kultur- und Heimatfreunde, die die Galerie organisieren, hoffen auf viele Besucher. Geöffnet ist die Galerie bis zum 22. Oktober. (SZ)

Der Eintritt ins Schloss kostet 2,50 Euro

