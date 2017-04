April-Wetter will nicht weichen

Nach Wind, Graupel und kühlen Temperaturen am Sonntag können sich die Dresdner zum Wochenanfang wieder etwas aufwärmen. Am Montag wird es bei 14 Grad und einem Sonne-Wolken-Mix deutlich freundlicher als in den letzten Tagen. Auch der Dienstag zeigt sich noch einmal mild. Allerdings beginnt es am Abend, wieder zu regnen. Der Wind nimmt zu. Schönes Frühlingswetter wird es auch am Mittwoch nicht geben. Es ist verregnet bei höchstens sechs Grad.

Deutlich mildere Temperaturen sind im April nicht mehr zu erwarten. Besserung ist laut Wettermodellen frühestens Anfang Mai in Sicht. Bislang liegt der Monat eher im Durchschnitt, was den Regen angeht. Allerdings war der April 2017 etwas zu kühl. Und bislang ist nur die Hälfte der üblichen Sonnenstunden zusammengekommen. (SZ/sr)

