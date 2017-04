April, April

Radeberg. Es war ein Scherz, natürlich … In der Sonnabend-Ausgabe – am 1. April also – hatten wir berichtet, die Stadt Radeberg verkaufe Asphalt-Stücke der morschen Oberstraße, um damit ein ungewöhnliches Museums-Projekt zu finanzieren. Ein Teil der seit Jahren vor sich hin bröckelnden Straße solle – so unsere Idee – im demnächst neu zu gestaltenden Park von Museum Schloss Klippenstein verlegt werden. Zur Erinnerung an eine der nervigsten Holperpisten der Stadtgeschichte sozusagen. Zudem hätten sich auf diese Weise Oberstraßen-Fans aus Radeberg und Umgebung Teile der Bröckel-Straße in die Schrankwand stellen oder auch als Hofeinfahrt platzieren können.

Allerdings hielt sich der Bedarf ganz offensichtlich in Grenzen. Noch dazu waren uns natürlich die meisten Leser auf die Schliche gekommen, dass es sich hierbei um einen April-Scherz handelt. Kein Scherz ist allerdings, dass die Straße nun endlich saniert wird! (SZ/JF)

