Après-Ski-Party in der Brauerei Ex-Dschungelkönigin Melanie Müller ist am Sonnabend Stargast in der Görlitzer Kulturbrauerei. Es gibt Freikarten zu gewinnen. Wie das geht, steht am Donnerstag, ab 14 Uhr, im www.sz-veranstaltungskalender.com.

Eine Ü30-Après-Ski-Party ganz ohne Berge? Genau das gibt es am Sonnabend bis spät in die Nacht in der Görlitzer Kulturbrauerei. Veranstaltungsmanager Sebastian Vich sagt: „Viele Leute waren doch schon im Skiurlaub. Bei uns können sie die Abendpartys noch einmal nachempfinden. Und die, die nichts mit Skifahren am Hut haben, können endlich mal eine Après-Ski-Party besuchen.“ Er und seine Mitarbeiter haben sich eine Menge einfallen lassen: Mitten im Saal wird eine zünftige Skihütte aufgebaut, aus der unter anderem Glühwein und heißer Caipirinha ausgeschenkt werden. Der ganze Saal wird schneeweiß dekoriert. Eine Schneekanone sorgt zusätzlich für Winterfeeling. Und dazu die Musik: Stargast ist Melanie Müller, Ex-Dschungelkönigin, spezialisiert auf Mallorca- und Aprés-Ski-Hits. Sie war erst am Dienstag Gast in der RTL-Dschungelshow, ihr aktueller Titel heißt „Beim Après Ski vernasch i Di“. In Görlitz wird sie mindestens 45 Minuten auf der Bühne stehen und die Stimmung mächtig anheizen. Außerdem hat sie versprochen, Autogramme zu geben und für Selfies zur Verfügung zu stehen. Ansonsten versprechen die Veranstalter die besten Hits aus 30 Jahren Musikgeschichte, zu denen man ausgiebig tanzen, feiern und entspannen kann. Und natürlich trinken – und zwar aus Maßkrügen. Landskron und Longdrinks gibt es auch im Ein-Liter-Format. Für zeitige Gäste gibt es einen Glühwein gratis (solange der Vorrat reicht). Wer so lange durchhält, kann bis früh um 5 Uhr feiern. Der Eintritt kostet 10 Euro.

