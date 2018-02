Après-Ski-Bar gegen Café-Tresen getauscht

Der Särchener Frank Heinze ist seit Mitte November gastronomischer Leiter des „Café Auszeit“ im Bürgerzentrum Braugasse 1. Foto: GM © HY-photo Gernot Menzel

Bitte eine Apfelschorle. Aber nicht aus dem Kühlschrank!“ – Vornehmlich ältere Damen bedient Frank Heinze an diesem Nachmittag im Café Auszeit im Bürgerzentrum Braugasse 1. Jede Menge Frauen sind heute in dem Haus zugange – Kunststück: Der Kartenvorverkauf für das Frauentagskabarett ist angesetzt (und die Karten waren ruck, zuck ausverkauft). Und so nutzen etliche Damen gleich die Gelegenheit für einen Kaffee eine Etage höher.

Die Mittagessenszeit im „Café Auszeit“ ist durch, der Geruch von Gebratenem hängt noch in der Luft. Zwischen 50 und 80 Essen werden zu Mittag täglich serviert und auch ausgeliefert; heute Linseneintopf oder Spinat mit Rührei. Frank Heinze wirkt zufrieden mit diesen Zahlen. Seit Mitte November ist er der neue gastronomische Leiter des Cafés – und in den ersten Wochen musste er täglich viele Hände alter Bekannter schütteln. Der 51-Jährige ist ein „Rückkehrer“ in die Lausitz, nach Jahren der Gastro-Arbeit im Ausland. Zudem ist Frank Heinze ohnehin kein Unbekannter in Hoyerswerdas Kneipenlandschaft. Von 2004 bis 2007 betrieb er die Cocktailbar „Metropol“ an der Schloßstraße, dort, wo sich heute ein Pizza-Dienst befindet, und veranstaltete auch Partys.

Frank Heinze ist in der Gastronomie großgeworden. Seine Eltern hatten den Gasthof „Zum Schwan“ in Groß Särchen. Danach zog es den gelernten Restaurantfachmann nach Dresden, in den „Elbsegler“ im Westin Bellevue Hotel. Es folgten Jobs in der Schweiz und Österreich, wo Frank Heinze in den vergangenen sieben Jahren größtenteils im Après-Ski-Bereich der unter Wintersportlern wahrscheinlich wohlbekannten Hohenhaus Tenne am Hintertuxer Gletscher arbeitete, wo sich Antonia aus Tirol, Mickie Krause und andere einschlägige Partygranaten auf der Bühne abwechseln. Ein Ganzjahresbetrieb.

Das klingt verdammt anstrengend. „Es war cool“, meint Frank Heinze schmunzelnd. „Und die Musik hört man irgendwann nicht mehr.“ Zwischendurch heiratete er, ist im Januar auch Vater eines Sohnes geworden. Das war der Auslöser, wieder in die Lausitz zurückzukehren, sich auf dem elterlichen Gehöft in Groß Särchen einen Hausteil auszubauen. Trotz schöner Wohnung in Österreich in einer schönen Gegend. Der Nachwuchs soll „zu Hause“ aufwachsen. „Ich freue mich, wieder hier zu sein“, sagt der „Auszeit“-Chef. Es sei jedes mal schlimmer geworden, nach einem Heimatbesuch wieder wegzufahren. „Jeden Menschen zieht es wahrscheinlich wieder in die Heimat zurück.“ Nah am Knappensee aufgewachsen, hat er das Wasser vermisst. Nun, davon gibt es hier inzwischen reichlich…

Trotz jahrelanger Gastroerfahrung (mit jeder Menge durstigem Partyvolk) sieht er die Arbeit im „Café Auszeit“ als besondere Herausforderung an. „Es sind die ganz unterschiedlichen Veranstaltungen mit unterschiedlichem Publikum, die hier im Haus stattfinden.“ Da gibt es das Begegnungscafé mit Geflüchteten, Konzerte und Kinofilme mit unterschiedlichem Zielpublikum, da müssen mehrere edle Gänge beim Krimi-Dinner serviert werden, gibt es Weihnachtsfeiern, der wöchentlich wechselnde Mittagstisch, die monatliche After-Work-Party… Dazu kommt die noch ungewohnte Zusammenarbeit nicht nur mit Angestellten, sondern auch Ehrenamtlichen. „Es ist wirklich eine Herausforderung. Aber die Leute sind supernett!“

Als erste eigene Note hat Frank Heinze an den Donnerstagen zusätzlich zur monatlichen After-Work-Party ab 19 Uhr Cocktailabende etabliert. Da geht es musikalisch etwas ruhiger zu als bei den After-Work-Partys. „Das Café“, so sein Ziel, „soll abends belebt sein.“ Rund 15 Cocktails stehen auf der Karte, dazu werden Burger und Fingerfood gereicht. Die erste Cocktail-Lounge wurde praktisch vom Publikum überrannt. Frank Heinze würde sich natürlich freuen, wenn das bei jeder Veranstaltung dieser Art so wäre.

Momentan sind die Öffnungszeiten des Cafés darauf ausgerichtet, die Veranstaltungen der KulturFabrik abzudecken. Dazu kommen noch Einmietungen von außerhalb. Donnerstags- bis samstagabends sowie an Kinoabenden und Co. kann man es sich im Café gemütlich machen, jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn öffnen sich die Türen.

