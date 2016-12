Apples Umtauschpraxis rechtswidrig Der Konzern wollte einem Dänen sein defektes Handy nur gegen ein „renoviertes“ umtauschen statt gegen ein neues. Ein Gericht verbietet das.

Das Apple-Logo © dpa

Apple muss zukünftig in Dänemark defekte Smartphones, die unter die zweijährige Garantie fallen, gegen völlig neue austauschen. Die bisherige, auch im deutschsprachigen Raum bestehende Praxis des US-Konzerns, Kunden stattdessen mit renovierten Gebrauchshandys abzuspeisen, ist in Dänemark rechtswidrig. Dies hat am Freitag ein dänisches Gericht in einem aufsehenerregenden Prozess entschieden, in dem Apple einen gewöhnlichen Bürger verklagte.

Als der Däne David Lysgaard 2011 sein iPhone 4 auf Apples Homepage kaufte, konnte er nicht ahnen, dass ihn dies in einen über fünf Jahre langen Rechtsstreit mit dem Riesenkonzern führen würde. 4 399 Kronen (491 Euro) kostete ihn das damals neue Smartphone. Noch innerhalb der zweijährigen Garantiezeit zeigte sich dann, dass das Gerät defekt war. Eindeutig handelte es sich um einen Werksfehler. Das sah auch Apple so. Der Konzern teilte dem Dänen mit, dass das Gerät nicht repariert werden könne. Stattdessen werde er ein renoviertes Handy erhalten, das teilweise aus gebrauchten Komponenten bestehen kann. Apple nennt diese Modelle „refurbished“, zu Deutsch runderneuert. Diese vermutlich kostengünstigere Umtausch-Praxis wendet der Konzern teils auch im deutschsprachigen Raum an.

Lysgaard wollte sich nicht damit abspeisen lassen. Denn laut dänischem Konsumentenrecht hat er das Recht, ein völlig neues Gerät zu erhalten oder sein Geld zurückzubekommen. Er wendete sich an die zuständige dänische Verbraucherklagebehörde. Sie ist eine unabhängige Klageinstanz, die aus Vertretern der Verbraucher, der Wirtschaft und einem Richter besteht. Die Behörde prüfte Lysgaards Fall und entschied Mitte Oktober, dass Apple dem Bürger den Neukaufpreis zurückerstatten muss. Diese Entscheidung ist rechtlich bindend, wenn keine der Parteien den Streit vor ein Gericht bringt.

Öffentlichkeit war außen vor

Statt Lysgaard einfach sein Geld zurückzugeben, reichte der US-Konzern daraufhin überraschend eine gerichtliche Klage gegen ihn ein. Verbraucherschützer unterstellten, Apple wolle einen kostspieligen Präzedenzfall vermeiden, der zur Folge haben könnte, dass alle Kunden mit defekten Telefonen neue statt renovierte haben möchten.

Anfang November fand der Prozess dann am Gericht von Glostrup unweit von Kopenhagen statt. Apple war angeblich daran gelegen, die Aufmerksamkeit für den Prozess, in dem ein großer Konzern gegen einen einzelnen Menschen zu Felde zieht, gering zu halten. Der Konzern konnte erwirken, dass die Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, weil Unternehmensgeheimnisse zur Sprache kommen könnten.

„Es kann doch kaum Zweifel daran geben: Wenn man ein neues iPhone verkauft und daneben ein gebrauchtes, wird das völlig neue geldmäßig mehr wert sein“, argumentierte Lysgaard beim Prozess. Apple hatte mit Michael Lanigan einen seiner höchsten Chefs zur Gerichtsverhandlung geschickt. Er ist Seniordirektor bei Apple Care, zuständig für den gesamten Apple Service und die Produktion in China. Doch vergeblich argumentierte dieser, dass viele der eingebauten Komponenten nicht aus gebrauchten Geräten stammen, sondern völlig fabrikneu seien oder aus Geräten stammen, die ungebraucht an Apple zurückgekommen sind. Ein renoviertes iPhone „ist das gleiche wie ein neues. Sie haben die gleiche Garantie wie völlig neue Telefone“, argumentierte Lanigan. Umsonst. „Das Gericht befindet, dass Lysgaard beim Umtausch die berechtigte Forderung hatte, ein fabrikneues Gerät zu erhalten“, heißt es im Urteil. „Weil das umgetauschte Telefon, das Lysgaard erhielt, gebrauchte Module enthalten kann, qualifiziert es sich nicht als fabrikneues Telefon“, heißt es dort weiter. Bislang ist unklar, wie Apple auf das Urteil reagieren wird. Dänemarks Wirtschaftsverband hält das Urteil in einer Stellungnahme für plausibel, fordert aber von der EU zukünftig flexiblere Richtlinien.

zur Startseite