Apples teuerstes Smartphone

Hatte Apple-Chef Steve Jobs bei einer Produktpräsentation noch ein Ass im Ärmel, hob er sich das gern bis zum Ende auf. Mit einem Lächeln und dem Hinweis „One more thing“ – „Eine Sache noch“ – überraschte Jobs dann sein Publikum. Am Dienstagabend haben die Nachfolger des 2011 gestorbenen Firmengründers wieder so ein „One more thing“ hervorgezaubert: das iPhone X. Das Gerät sei „die Zukunft des Smartphones“ und randvoll mit neuen Technologien, lobte Apples Marketing-Chef Phil Schiller. Allerdings hat es auch einen exorbitanten Preis. 1149 Euro kostet das neue Smartphone-Flaggschiff mindestens, wenn es ab 3. November zu haben sein wird. Wählt man die Variante mit dem größtmöglichen internen Speicher, sind es gar 1319 Euro. Noch nie hat Apple so viel Geld für ein iPhone verlangt.

Größter Sprung seit Jahren

Am auffälligsten beim iPhone X ist der Bildschirm aus organischen Leuchtdioden, der sich fast über die gesamte Vorderseite des Gehäuses erstreckt. Auf dem 5,8 Zoll (umgerechnet etwa 14,7 Zentimeter) großen, angeblich bruchsicheren Display bringt Apple rund 2,7 Millionen Pixel unter. Die von früheren Modellen vertraute Home-Taste ist verschwunden. Entsperrt wird das Gerät per Gesichtserkennung. Die notwendigen Daten kommen von einer 3-D-Frontkamera und diversen Sensoren am oberen Gehäuserand. Das Face-ID-System funktioniert dank Infrarot auch in der Dunkelheit. Schon jetzt wetten Sicherheitsexperten, wie schnell es sich knacken lässt. Laut Phil Schiller liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ein unbefugter Dritter in der Lage ist, ein iPhone X mit seinem Gesicht zu entsperren, bei eins zu einer Million.

Weitere neue Hardware: ein Hauptprozessor mit sechs Kernen, eine Zwölf-Megapixel-Doppelkamera mit optischer Bildstabilisierung und ein Akku, der zwei Stunden länger hält als bei Vorgänger iPhone 7. Füllen lässt sich die Batterie auch induktiv, also kabellos über eine Ladeschale oder -matte. Diese Technik ist aber bei der Konkurrenz – etwa den Galaxy-S-Geräten von Samsung – schon eine Weile verfügbar.

Wer technisch nicht das Beste vom Besten braucht, soll mit dem neuen iPhone 8 oder dessen Schwestermodell 8 Plus gelockt werden. Bei diesen beiden Versionen ändert nur etwas an der integrierten Technik, aber kaum etwas am Design. Neu ist, dass die Gehäuserückseite aus Glas besteht. Wenn die iPhones der 8er-Serie Ende nächster Woche in den Handel kommen, kostet das kleinere zwischen 799 und 969 Euro. Für die Plus-Version werden 909 bis 1079 Euro aufgerufen.

Auch das ist enorm viel Geld für ein Smartphone. Jedoch verlangen Mitbewerber aus dem Android-Lager mittlerweile ähnlich viel für Geräte mit fast rahmenlosen Displays und Top-Ausstattung. Samsungs Galaxy Note 8 beispielsweise ist mit 999 Euro nicht viel günstiger als das iPhone 8 Plus. Gleiches gilt für das kürzlich auf der Ifa vorgestellte LG V30 mit 899 Euro. Mancher Branchenexperte fordert angesichts der Preisrallye, Smartphones müssten auch für Normalverdiener erschwinglich bleiben. Ob sich Apple da angesprochen fühlt? Trotz enormer Gewinnmargen betonte Firmenchef Tim Cook jüngst in einem Interview mit dem Wirtschaftsmagazin Fortune, die Preise seien dem Wert der eigenen Produkte angemessen. Der US-Konzern macht mehr als die Hälfte seines Umsatzes mit dem iPhone.

Telefonieren per Armbanduhr

Andere Neuheiten geraten da leicht zur Nebensache. Etwa die dritte Generation einer smarten Armbanduhr, die die Kalifornier am Dienstag vorgestellt haben. Wie bei Samsungs Gear S3 oder LGs Watch Sport lässt sich die Apple Watch Series 3 nun auch ohne gekoppeltes Smartphone zum Telefonieren oder Senden und Empfangen von Nachrichten nutzen. Ein LTE-Mobilfunk-Modul und eine fest verbaute SIM machen es möglich. Laut Apple-Manager Jeff Williams sind Träger der Uhr unter der Rufnummer ihres Smartphones erreichbar. Als Mobilfunkpartner in Deutschland fungiert vorerst nur die Deutsche Telekom. Ohne Vertrag kostet die smarte Armbanduhr mindestens 449 Euro, das Modell ohne LTE ist 80 Euro billiger.

Dass Geräte, die Steve Jobs einst als „One more thing“ vorgestellt hat, in späteren Auflagen kaum für Furore sorgen, gilt indes für die Streaming-Box Apple TV. In fünfter Generation kommt sie demnächst zu Preisen ab 199 Euro in den Handel. Das Gerät kann endlich auch Videoinhalte in vierfacher HD-Auflösung (4K) abspielen. Bei Googles Chromecast Ultra oder der Streaming-Box Nvidia Shield gibt es die 4K-Unterstützung schon eine ganze Weile.

