Apple pumpt das iPad auf

Das passiert auch nicht alle Tage: Apple stellt ein neues Produkt vor, und Beobachtern fällt zuerst auf, dass Microsoft Vergleichbares im Sortiment hat. So geschehen gestern in San Francisco.

Es ist kurz nach 19.20 Uhr deutscher Zeit, als Apples Marketing-Chef Phil Schiller ein neues Tablet in die Kameras hält: das iPad Pro. Mit einer Bildschirmdiagonale von 12,9 Zoll, umgerechnet sind das fast 33 Zentimeter, ist das Gerät der größte Tablet-Rechner, den Apple je gebaut hat. Das Display eines kleinen Notebooks ist genauso groß, doch es bietet eine schlechtere Auflösung als ein iPad Pro.

Gedacht sein dürfte der Riesen-Flachmann in erster Linie für Nutzer, die gern auf ihr Notebook verzichten würden. Bedient wird es wie gewohnt mit den Fingern, alternativ können auch eine Tastatur und ein smarter Stift verwendet werden. Was den Verweis zu Microsofts Tablet Surface Pro erklärt. Parallelen zeigen sich auch in der Preispolitik: Während das Surface Pro 3 samt Tastatur mindestens 850 Euro kostet, verlangt Apple für sein günstigstes iPad Pro knapp 800 Dollar. Allerdings schlägt hier der externe Tastenblock mit weiteren 99 Dollar zu Buche – vermutlich werden all diese Preise 1:1 in Euro umgerechnet. Ab November soll Apples Mega-Tablet im Handel erhältlich sein.

Auch neue Smartphones sind fertig. Wie von Branchenbeobachtern erwartet, werden das iPhone 6S und das 6S Plus einen Bildschirm haben, der auf unterschiedlich starken Druck reagiert. Damit lassen sich in Apps sogenannte Kontextmenüs aufrufen, wie sie am PC erscheinen, wenn man die rechte Maustaste drückt. Die Technologie mit der Bezeichnung „3D Touch“ steckt in ähnlicher Form in der smarten Armbanduhr, die der Konzern vor einem Jahr vorgestellt hat und für die es jetzt ein neues Betriebssystem gibt.

Zu weiteren technischen Details, die allesamt nicht bahnbrechend wirken, zählen ein schnellerer Prozessor, härteres Displayglas, ein stabileres Alu-Gehäuse und eine Zwölf-Megapixel-Kamera, die ultrahoch aufgelöste Videos aufzeichnen kann. Das für Selfies gedachte zweite Kameraauge auf der anderen Seite bietet immerhin noch fünf Megapixel und einen Blitz. Nette Spielerei ist eine Funktion namens „Live Photos“, mit der parallel zu einem Foto auch ein kurzes Video aufgenommen wird. So etwas bieten aber manche Android-Smartphones schon.

Bei den Preisen gibt es keine Überraschungen: Die neuen Smartphones kosten ein wenig mehr als ihre Vorgänger beim Marktstart im Herbst vorigen Jahres. Das günstigste iPhone 6S wird also ohne Vertrag ab 739 Euro zu haben sein. Für das Top-Modell 6S Plus mit 128 Gigabyte Speicher ruft der Hersteller knapp 1070 Euro auf. Ausgeliefert werden die neuen Computerhandys ab dem 25. September.

In den Vereinigten Staaten führt Apple noch ein interessantes Angebot für Technik-Junkies ein: Zum Abo-Preis von 32 Dollar pro Monat bekommen Kunden jedes Jahr das neueste iPhone ohne Sim-Lock beim Netzbetreiber ihrer Wahl.

Bei der weiteren Eroberung des Fernsehmarkts soll die nächste Generation der Set-Top-Box Apple TV helfen. Das Gerät lässt sich per drahtloser Fernbedienung oder mittels Sprachbefehlen steuern – Siri lässt grüßen. Außerdem können Inhalte über verschiedene Angebote hinweg gesucht werden. Über das schwarze Kästchen wollen die Kalifornier auch Videospiele und Online-Shopping auf die Fernseher bringen. Je nach Größe des internen Speichers wird Apple TV zwischen 150 und 200 Dollar kosten. (mit dpa)

