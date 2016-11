Applaus nach einer Niederlage Ausgerechnet ein Weißwasseraner leitet den entscheidenden Treffer beim 2:3 gegen Kassel ein.

Hier war aus Füchse-Sicht noch alles in Butter. Robert Geiseler (Nummer 4) erzielt den Treffer zum 1:0. © Thomas Heide

Die Lausitzer Füchse müssen Aufpassen, dass öffentliche Wahrnehmung und Punkte- (oder Tabellen-)stand in Einklang bleiben. Gegen die Kassel Huskies gab es zurecht wieder viel Lob für eine läuferisch, kämpferisch und streckenweise auch spielerisch starke Leistung, am Ende aber entführte der Tabellenzweite alle drei Punkte aus Weißwasser. Die Lausitzer Füchse bleiben zwar auf dem siebenten Tabellenplatz, aber auch bei 25 Punkten und rutschen damit, nach 18 Spielen, erstmals unter die „magische „Anderthalb-Punkte-Marke-pro-Spiel“ ab, die erfahrungsgemäß für die Playoffs reicht. Die Zuschauer verabschiedeten die Füchse nach dem Spiel trotzdem mit Applaus.

Anders als viele Gastmannschaften in der Weißwasseraner Eisarena begannen die Kassel Huskies sofort voll offensiv, setzten die Füchse mit extremem läuferischen Aufwand gehörig unter Druck. Die Gastgeber hatten erhebliche Mühe, den Puck immer wieder aus der Gefahrenzone zu bringen, ließen aber auch kaum gefährliche Aktionen der Gäste zu. In der achten Minuten deuteten die Füchse zum ersten Mal ihre Gefährlichkeit an – Swinnen fälschte einen Svoboda-Schuss ab. Dann unterlief dem Kasseler Verteidiger Saeftel ein Anfängerfehler. Er spielte einen riskanten Querpass, in den Füchse-Verteidiger Roberto Geiseler spritzen konnte. Geiseler war durch und hatte viel Zeit, die er nutzte, um sich den Torwart auszugucken und die Scheibe halbhoch ins linke Eck zu schlenzen – ein glückliches Tor der Füchse, weil nach einem krassen Patzer der Gäste. Danach aber war es erst einmal mit der herrlichkeit der Kasseler vorbei. Selbst in einer aus Füchse-Sicht unnötigen Überzahl (Bohac hatte an der Bande ein Foul mit hohem Stock begangen), brachten die Huskies nichts zustande. Gegen Ende des Drittels hatten die Füchse noch ein, zwei Möglichkeiten.

Auch im Mitteldrittel sahen die Zuschauer schnelle Spielzüge auf beiden Seiten. Die Füchse konnten zwei Überzahlspiele nicht nutzen, lediglich ein gefährlicher Schuss von Gaarder war zu verzeichnen. Auf der anderen Seite rettete Torwart Kessler gegen den allein auf ihn zulaufenden Merl. Bei der nächsten Füchse-Überzahl konnten die Gäste einen Konter laufen, den Mücke mit einem Foul stoppte. Die Strafe gegen ihn hatte Folgen. Als die Kasseler wieder komplett waren, blieben 50 Sekunden Überzahl. Schlager lief auf der linken Seite ins Drittel, konnte ohne große Gegenwehr vor dasd Tor und um Torwart Kessler laufen, bevor er den Puck zum Ausgleich einschob. 22 Sekunden später führten die Gäste. Diesmal „pennte“ die Hayes-Reihe. Die Kasseler brachten den Puck von rechts vor das Tor, Kessler konnte noch halten, aber dann reagierte der Nürnberg-Rückkehrer Meilleur am schnellsten (38.). Die Füchse hatten eine schnelle Antwort parat. Diesmal nutzten sie die Überzahl. Görtz spielte zurück auf Mücke, der schoss hoch aufs Tor. Gäste-Torwart Keller war dran, aber der Puck rollte hinter die Linie, Heyer machte den Treffer dann ganz sicher, war aber erst hinter der Torlinie dran.

Im Schlussdrittel hatte Jens Heyer die Riesenchance, dem Spiel die richtige Wendung zu geben. In Überzahl schoss er aber aus idealer Position über das Tor (45.). Was dieses Mal den Unterschied machte, zeigten die Kasseler wenig später. Ausgerechnet der aus Weißwasser stammende Toni Ritter bereitente den entscheidenden Treffer vor. Er behauptete im Zentrum den Puck, legte ihn auf die rechte Seite zum heranlaufenden Verteidiger Maginot, der Zeit hatte und die Scheib vom Bullykreis ins kurze Eck hämmerte. Danach rannten die Füchse an, vergaben eine weiter Überzahl und nahmen in der letzten Minute auch den Torwart zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Alles brachte nichts, auch weil die Kasseler clever und konsequent verteidigten. Schade, weil auch gegen diese Mannschaft mehr drin war. Entscheidend war im Nachhinein auch, dass die Füchse mit einer Ausnahme (beim 2.2) mit ihren vielen Überzahlspielen zu wenig anfangen konnten.

Statistik

Lausitzer Füchse – Kassel Huskies 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

1:0 Roberto Geiseler 9:25 (ohne Assist)

1:1 Philipp Schlager 36:40 (Überzahl, Lehikoinen )

1:2 Jens Meilleur 37:02 (Pimm)

2:2 André Mücke 39:16 (Götz)

2:3 Kevin Maginot 47:51 (Ritter, Pimm)

Lausitzer Füchse

Tor: Kessler

Verteidigung: Parkkonen, Ostwald – Mücke, Bohac – Geiseler, Fischer – Hoffmann

Sturm: Svoboda, Hayes, Swinnen – Palka, Götz, Lüsch – Heyer, Schmidt, Gaarder – Warttig, Kubail

Frankfurt

Tor: Keller

Verteidigung: Saeftel, Maginot, Lehikoinen, Marco Müller, Mapes, Mathias Müller, Heinrich

Sturm: Boiarchinov, Klinge, Christ, Proft, Ritter, Merl, Wycisk, Lambacher, Schlager, Pimm, Meilleur, Hungerecker

Schiedsrichter: Stefan Vogl

Strafen: Weißwasser 4, Kassel 12

Zuschauer: 2 220

zur Startseite