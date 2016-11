Applaus für die Feuerwehr Auf dem Landes-Bauernball schrillten die Feuermelder. Sofort rückten die Retter an – und die Aufregung war riesig.

Die Feuerwehr musste kurz den Landesbauernball in Bad Schandau unterbrechen. Zu löschen gab es glücklicherweise aber nichts. © Daniel Förster

Ein schlimmeres Szenario kann es für die Feuerwehr kaum geben. Etwa 200 Menschen feiern im größten Saal von Bad Schandau – in der Kulturstätte an der Badallee –, und dann löst ein Brandmelder aus. Genau das passierte am Wochenende beim 21. Sächsischen Landes-Bauernball, der in der Kurstadt veranstaltet wurde.

Die sofort herbeigeeilte Feuerwehr hatte den Veranstalter und die Gäste überrascht und kurz für Aufregung in und um das Gebäude gesorgt. Auch dem Vorsitzenden des gastgebenden Regionalbauernverbandes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Henryk Schultz, trieb der Alarm den Schweiß auf die Stirn. Denn damit hatte keiner gerechnet. Eine Übung war nicht bekannt.

Der plötzliche, laute und schrille Dauerfiepton ging den vielen Besuchern, die gerade zum Buffet geschritten waren, nicht nur auf die Nerven, sondern rief auch sämtliche Feuerwehren des oberen Elbtals auf den Plan. Kurz nachdem der offizielle Teil vorbei war, hatte ein Rauchmelder Feueralarm ausgelöst. Daraufhin begann die Lüftungsanlage im Haus, Abluft aus dem Saal abzusaugen.

Die Feuerwehren eilten mit einem Großaufgebot herbei, rollten fix die Schläuche aus. Nur Wasser gaben sie keins drauf. Denn schnell stellte sich heraus, dass ein Melder im Treppenhaus der Kulturstätte grundlos aktiv geworden war, der Alarm ein Fehlalarm war. Auf einen solchen würden zwar immer alle Beteiligten gern verzichten, aber dieser Alarm kam nun auch noch zum ungünstigsten Zeitpunkt. Als die Feuerwehrleute dann die Brandwarnanlage zurückstellten und der schrille Piepton verstummte, gab es Applaus auf dem Saal, in dem auch Sachsens Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (CDU) mit seiner Ehefrau feierte.

War das Großaufgebot gerechtfertigt? „Ist die Alarmierung erst einmal in Gang gebracht, läuft alles nach Einsatzplan – auch bei einem Fehlalarm“, erklärte der Einsatzleiter. Auch Bad Schandaus Bürgermeister, der in der Kulturstätte Ehrengast war und nichts von einem Feuer bemerkt hatte, konnte die „Maschinerie“ nicht stoppen, damit Fahrzeuge, die nicht gebraucht wurden, gar nicht erst ausrückten.

zur Startseite