Appl’ Juice wird 30

Dass eine Band jahrzehntelang zusammenhält, ist nicht selbstverständlich. Den Musikern von Appl’ Juice ist das gelungen. Auch wenn sich die Besetzung der Görlitzer Gruppe seit 1987 immer wieder etwas verändert hat, der Kern ist geblieben, und Zerwürfnisse gab es nie. „Vielleicht, weil wir so viel zusammen erlebt haben“, sagt Gottfried Stichel, der seit Anfang an die Arrangements bekannter Songs aus Soul, Funk, Blues und Rock für Appl’ Juice schreibt und den Bass spielt. „Das ist wie in einer Ehe“, sagt Peter Schulze, Sänger der Band von Beginn an, „man geht durch Höhen und Tiefen, hält aber zusammen.“

Am Freitag geben die neun Amateurmusiker anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens ein Konzert in Deutsch-Ossig, zum Ende der zweiten Seewoche. In Deutsch-Ossig nämlich liegt einer ihrer Ursprünge. Ein Vorläufer von Appl’ Juice war die Mayflowerband, in der unter anderem Gottfried Stichel, Peter Schulze und Fridtjof Sobota spielten. Die Band war häufig im Umfeld der offenen Jugendarbeit des Deutsch-Ossiger Pfarrers Dieter Liebig aktiv. Und Stichel war es auch, der 1984 Liebigs „Grünes Requiem“ vertonte, ein Werk, das die Umweltzerstörung kritisierte und dessen Text in der DDR nicht gedruckt werden durfte.

Der zweite Ursprung war die Band „Sela“ aus dem Umfeld der Reformierten Gemeinde mit Stephan und Hartmut Naumann, Rainer Fussek und Stephan Rölke. 1987 initiierten diese beiden Bands ein Gospelprojekt für den Landesjugendtag der evangelischen Kirche in Niesky, inspiriert von der Musik Aretha Franklins und Mahalia Jacksons. Weil alle gut harmonierten und sich verstanden, entstand daraus die neue Band Appl’ Juice.

Die Fotos von damals zeigen die Musiker als junge Männer in unsanierten Räumen, etwa im „Schlauch“ der Diskothek „Zwei Linden“, wo die Band sich 1988 der „Einstufung als Tanzkapelle“ unterzog, um eine offizielle Spielerlaubnis zu bekommen. „Andernfalls hätten wir nur privat und in Kirchen auftreten dürfen“, erinnert sich Gottfried Stichel. „Für diese Erlaubnis mussten wir nachweisen, dass wir in festen Arbeitsverhältnissen stehen.“ Schon damals hatten die Musiker ganz verschiedene Berufe. Heute reichen sie vom Studenten über den Waggonbauer und Sparkassenangestellten bis zum Ruheständler.

Die Erinnerungen an die ersten Probenräume der Band zeugen weniger vom Kontrollwunsch des SED-Staats, sondern von der maroden Görlitzer Altstadt und dem Freiraum, den es damals dank manchen zugedrückten Auges gab. Anfangs probten Appl’ Juice in der Teichstraße, in einem der Häuser, die schon auf der Abrissliste standen. Später in einem Raum auf der Langenstraße, in dem sich die Dielen bogen, und über die Wende hinweg in dem Haus auf der Peterstraße, das heute das Café Gloria beherbergt. Damals aber brachen die Decken schon durch und Wasser drang ein. „Wir haben viel gefroren in diesen Jahren“, sagt Stichel. „Aber wir hatten ein Dach überm Kopf“, ergänzt Schulze.

Auftrittsorte waren damals neben den „Linden“ das Haus der Jugend, das Apollo, später das Blues. Anfang der 1990er bekam Appl’ Juice erstmals Verstärkung durch eine Frauenstimme. Katrin Decker sang zehn Jahre an der Seite von Peter Schulze, bis sie Görlitz verließ, um Profisängerin zu werden. Später trat eine Zeitlang Susanne Moewes an ihre Stelle. Und auch andere Bandmitglieder kamen und gingen. In den ersten Jahren wuchs der Anteil der Blasinstrumente. Eine Weile hatte die Band keinen Schlagzeuger und musste sich mit einem Computer behelfen, der den Rhythmus vorgab. Heute sind ein Schlagzeuger und eine Percussionistin dabei. Einige Jahre gab es Überschneidungen mit der Band Yellow Cap, auch zur Band Swingtime gibt es Verbindungen bis heute.

An der musikalischen Ausrichtung von Appl’ Juice hat sich in den 30 Jahren wenig geändert. Seit Anfang an schöpfen die Musiker aus ihren reichen Vorlieben für Musiker wie James Brown, B. B. King oder Stevie Wonder. Sie covern Songs von Joe Cocker, Tina Turner oder Sting. „Und manchmal machen wir uns auch wieder neu auf die Suche in alten Plattenkisten“, sagt Peter Schulze. So haben sie kürzlich Musik für sich wiederentdeckt, zu der die Schwarzen in den US-Südstaaten in den 1930er-Jahren tanzten. Vor allem in Benefizkonzerten für die verschiedensten Zwecke waren Appl’ Juice in den vielen Jahren zu hören, ob für Projekte des Tierra-Vereins, der Diakonie oder der Ca-Tee-Drale. Beim Görlitzer Kneipenfest sind sie bisher fast immer aufgetreten, und viele Male im Ratscafé.

„Für uns bedeuten die Musik und die Band ganz viel Freude, Entspannung und Zusammenhalt“, sagt Gottfried Stichel. „Das überträgt sich sogar auf uns, die noch nicht so lange dabei sind“, sagt Percussionistin Claudia Lohmann, die seit 2014 mitspielt. Und natürlich spürt immer wieder das Publikum, wie viel Erfahrung und Liebe zur Musik die Appl’ Juice Band mitbringt, um anderen etwas davon mitzuteilen. Erst recht am Freitag am Ursprungsort.

Konzert am Freitag, 4. August, 18.00 Uhr in Deutsch-Ossig am Berzdorfer See

