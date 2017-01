Appell nach Linden-Beschluss Nach dem endgültigen Entschluss der Stadt Meißen, die beiden Linden vor dem Theaterplatz zu fällen, mahnen Naturschützer, in Zukunft weitsichtiger zu sein.

Weiterhin: Theater um die Linden vor demTheaterplatz. © Archiv/Claudia Hübschmann

Nach dem endgültigen Entschluss der Stadt, die beiden Linden vor dem Theaterplatz zu fällen, mahnen Naturschützer, in Zukunft weitsichtiger zu sein. Dazu gehöre laut Christiane Bense von der Kreisgruppe Meißen des Bundes für Umwelt und Naturschutz, bessere Pflanz- und Lebensbedingungen für neue Bäume zu schaffen. Sie kritisierte, dass die beiden Theater-Linden nicht so gepflanzt worden, dass eine gute Aussicht auf natürliches Wachstum bestanden hätte. „Es sollten bei den versprochenen Ersatzpflanzungen am Theaterplatz die Orte für Pflanzungen mit mehr Bedacht gewählt und bessere Bedingungen für die Bäume geschaffen werden“, so Bense. Die beiden Linden waren unter anderem wegen Barrieren im Untergrund in ihrem Wachstum beeinträchtigt. (SZ/mhe)

