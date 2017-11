Appell an die Siemens-Chefetage Mittwoch ist Großkampftag in Görlitz. Mit einer Menschenkette soll auf die Missstände aufmerksam gemacht werden. Im Vorfeld hat nun auch der Bischof an Joe Kaeser und die Vorstände geschrieben.

Auch sie sind heute ganz sicher Teil der Menschenkette: die Siemens-Trommler, die unmittelbar nach Bekanntwerden der Schließungspläne vor wenigen Tagen direkt auf die Straße gingen und lautstark protestierten. © Nikolai Schmidt

Görlitz. Die Solidaritätsbekundungen mit den Siemens-Mitarbeitern flattern in diesen Tagen im Stundentakt ein. Vor dem Besuch vom Chef der Kraftwerkssparte, Willi Meixner, am Donnerstag in Görlitz und den für heute anberaumten neuen Protestveranstaltungen hat sich unter anderem auch Bischof Wolfgang Ipolt noch einmal geäußert. „Ich bin solidarisch mit den Arbeitern“, sagt er. Zudem richtete er in dieser Woche einen offenen Brief an den Aufsichtsrat der Siemens Aktiengesellschaft und schrieb ebenfalls an den Siemens-Vorstandsvorsitzenden Joe Kaeser. In den Schreiben appelliert Ipolt, die Schließung des Siemens-Werkes in Görlitz dringend zu überdenken und sie nicht zu realisieren.

Er sei in Sorge um die Menschen in seiner Bischofsstadt Görlitz und der Region und des Bistums Görlitz. Immerhin gehe es für die Menschen um ihre Existenz. Betroffene seien nicht „nur“ die Mitarbeiter, sondern über sie und ihre Familien hinaus viele weitere Beschäftigte bei Zulieferern, Hochschule, Theater, Kliniken, bis hin zum Bäcker an der Ecke. Auf die Menschen zugehen, die von Umwälzungen betroffen waren und sind, das sei in den Jahren seit der politischen Wende 1989 hier im Osten vielfach Mangelware. Nötig wäre das aber gewesen, um ein besseres Zusammenwachsen zwischen den beiden Teilen Deutschlands voranzubringen. Seit einem Vierteljahrhundert sind wir von Deindustrialisierung und Abwanderung in sehr großem Maße betroffen. Die beabsichtigte Schließung der Siemens AG Power Generation Industrieturbinen in Görlitz bedeute nun eine wirtschaftliche Katastrophe. Wenn das passiere, würde die Stadt um Jahre zurückgeworfen. „Ich bin kein Industriemanager und kann nicht einschätzen, in welchen Entscheidungszwängen Sie stehen“, schreibt der Bischof. „Aber ich bitte Sie und appelliere an Sie: Suchen Sie gemeinsam mit Ihrer Belegschaft und den politisch Verantwortlichen nach Wegen, um das Görlitzer Siemens-Werk als industriellen Kern zu erhalten. Die Görlitzer Turbinen sind zukunftssicher auf die Energiewende ausgerichtet und die Görlitzer Simensianer sind hoch loyal. Unter diesen Bedingungen kann für einen so großen deutschen Technologiekonzern eine Werksschließung nicht die einzige Option sein und es gilt, nach anderen Lösungen zu suchen.“

Ähnliche Worte fand gestern auch abermals der Görlitzer Oberbürgermeister, der heute an den Protestveranstaltungen sowie an einer Betriebsversammlung des ebenfalls gefährdeten Bombardierwerks teilnehmen wird.

Gegen 13 Uhr sollen Mitarbeiter von Bombardier und Siemens jeweils von ihren Werken aus eine Menschenkette bilden und sich am Brautwiesenplatz begegnen, wo auch eine Kundgebung geplant ist. „Die Menschenkette wird Zeichen genug sein, dass wir es ernst meinen“, sagte Siegfried Deinege am Dienstag.

Die Polizei weist im Zusammenhang mit der heutigen Großveranstaltung darauf hin, dass zwischen 12 und 15 Uhr mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist und die Innenstadt am besten weiträumig umfahren werden sollte. Betroffen wird insbesondere die B 99 zwischen der Lutherstraße, dem Brautwiesenplatz und der Christoph-Lüders-Straße sein. Streifen des örtlichen Polizeireviers werden den Verkehr umleiten und die Bundesstraße zeitweise sperren.

