Apotheker unterstützt Sanierung der Hofmühle

Der Förder- und Heimatverein Schloss Langburkersdorf kann sich über einen Spendenscheck in Höhe von 1 000 Euro freuen. Das Geld ist für die weitere Sanierung der Hofmühle in Langburkersdorf geplant. Gestiftet wurde der Betrag von Dr. René Konrad von der Stadtapotheke Neustadt. Er hatte in seiner Apotheke eine Hilfsaktion gestartet. Er verkaufte dabei Bildkalender für das Jahr 2017. Pro verkauftem Exemplar bat er zugleich um eine Spende in Höhe von einem Euro für die Hofmühle. Der Bitte folgten viele seiner Kunden. Sie gaben gern und oft nicht nur einen Euro für diesen guten Zweck, teilt der Schlossverein mit. René Konrad stockte den gesammelten Betrag am Ende noch einmal auf. Letztlich kam eine Summe in Höhe von genau 1 000 Euro zusammen. Der Förder- und Heimatverein Schloss Langburkersdorf bedankt sich nun bei der Stadtapotheke und ihrem Team, sowie den Kunden für die Unterstützung. (SZ/kat)

