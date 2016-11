Apotheke unterstützt Jugendliche Der Erlös der Stadtfest-Tombola ist immer für einen guten Zweck gedacht. Dieses Mal bleibt das Geld in Stolpen.

Groß war die Freude bei den Stolpener Jugendlichen, als sie den Geldkoffer vom Team der Apotheke entgegennehmen konnten. © Dirk Zschiedrich

Damit hätten die Stolpener Jugendlichen nicht gerechnet – eine Spende in Höhe von 500 Euro für ihren Jugendklub. Das ist der Erlös der Tombola, die die Löwen-Apotheke am Markt aus Anlass des Stadtfestes organisiert hatte. Die Tombola ist für das Apothekenteam immer eine große Sache und wird liebevoll vorbereitet. So werden zum Beispiel die Lose per Hand gewickelt und dann auch vom Team unter die Leute gebracht. Der Erlös der Tombola geht traditionell an Kindereinrichtungen. Und dieses Mal hat sich das Team gesagt, warum auch nicht einmal an die größeren Kinder? Wenn Mitarbeiter der Apotheke am Jugendklub vorbeikommen, sehe man die Jugendlichen immer auf Bierkästen sitzen. Vielleicht reiche das Geld ja für Stühle, hofft das Apotheken-Team. So entstand die Idee, dem Jugendklub von Stolpen die Spende zukommen zu lassen. Für die Jugendlichen ist es die erste größere Spende überhaupt. Deshalb war die Freude riesengroß. „Wir können das Geld natürlich gut gebrauchen. Neue Stühle für die Bar, ein Schrank und vielleicht noch was für draußen, das werden wir davon sicherlich bezahlen können“, sagt Stefanie Sethmacher vom Jugendklub. Der war zur Spendenübergabe in großer Formation erschienen.

Den Jugendklub gibt es schon seit sieben Jahren als lose Vereinigung. Zwischen 15 und 20 Jugendliche treffen sich regelmäßig. Aber sie quatschen nicht nur, sie packen auch mit an. So zum Beispiel bei der 48-Stunden-Aktion des Jugendringes. Die Stolpener finden immer etwas, wo sie sich nützlich machen können. So haben sie zum Beispiel bei der Pflege der Außenanlagen im Kindergarten Kleine Weltentdecker geholfen. Und wenn es innerhalb der Aktion woanders nichts zu tun gibt, dann bringen sie eben ihre Klubräume wieder auf Vordermann oder sie überlegen sich neue Projekte. Außerdem unterstützen sie den Geschichtsverein beim Stolpener Kinosommer und sie organisieren ihre jährlichen Fußballturniere.

Der Klub befindet sich im Stadtgemeindezentrum. Vor fünf Jahren wurden die Räume von den Jugendlichen selbst umfassend renoviert. Doch einige Wünsche sind eben noch offen. Und dafür ist die Spende auch gedacht. So konnte die Löwen-Apotheke mit ihrer Idee wieder einmal Freude bringen. Die vom Stolpener Apothekenteam organisierte Tombola gibt es mittlerweile schon seit 13 Jahren. Die Preise für die Tombola kommen zum Teil von Firmen. Das hat allerdings in den letzten Jahren etwas nachgelassen, berichtet das Team. Deshalb stellt die meisten Preise Dr. René Konrad, der Chef der Stadt-Apotheke in Neustadt, zu der die Stolpener Filiale gehört.

Die Höhe der Erlöse bestimmt die Art der Verwendung. Kommt eine größere Summe zusammen, so wird diese dann auch an größere Einrichtungen übergeben. Auf diese Weise wurden unter anderem schon die Kindertagesstätten in Stolpen und Langenwolmsdorf unterstützt wie auch das Stadtmuseum oder die Sportler und das Kinder- und Jugendprojekt HuGo der Kirchgemeinde in Langenwolmsdorf. Auch für die Blumenkästen am Stolpener Markt und die Wackeltiere auf der Grünfläche wurde der Erlös schon gespendet.

Die Stolpener Jugendlichen jedenfalls sind glücklich. „Wir möchten uns bei allen, die die Preise für die Tombola gestiftet und bei denen die dann auch Lose gekauft haben, herzlich bedanken“, sagt Stefanie Sethmacher.

