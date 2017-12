Aus der Geschäftswelt Apotheke hat jetzt barrierefreien Zugang Die Ilsen-Apotheke in Hartha ist umgezogen. Die Räume sind moderner und bieten mehr Diskretion.

Christine Sattlermacht die Arbeit in der neuen Ilsen-Apotheke viel Freude. Apotheker Dr. Jens Kolander hat sich für einen Standort unweit der alten Apotheke entschieden. © Dietmar Thomas

Hartha. Große Umzugswagen mussten bei der Ilsen-Apotheke nicht vorfahren. Denn sie ist nur auf die andere Seite der Pestalozzistraße und ein Stück weiter nach unten gezogen. Apotheker Dr. Jens Kolander meinte: „Die Apotheke hatte eine Modernisierung dringend notwendig“. Da es am alten Standort nicht möglich gewesen sei, einen barrierefreien Zugang zu schaffen, habe er sich nach einem anderen Objekt umgesehen und im Erdgeschoss des ehemaligen Hotels Central gefunden.

„Die Ilsen-Apotheke wurde 1991 gegründet. In den letzten 26 Jahren hat sich eine Reihe von Vorschriften geändert. Das betrifft zum Beispiel den Brandschutz oder den behindertengerechten Zugang“, so Jens Kolander. Er hat die Apotheke am 1. Januar 2008 übernommen.

„Eigentlich wollte ich mit meinem Team schon viel eher umziehen. Im März begannen die Planungen“, so der Apotheker. Er stellte einen Bauantrag. Doch dann gab es eine Menge Auflagen. Diese umzusetzen hat viel Zeit gekostet“, so Jens Kolander. Er bescheinigt dem langjährigen Mitarbeiter der Bauordnungsbehörde des Landkreises, der für seinen Antrag zuständig war, eine gute Zusammenarbeit.

„Viel hat sich im Gegensatz zur alten Apotheke nicht geändert. Wir können aber mehr Diskretion bieten. Unter anderem ist es jetzt Vorschrift, einen separaten Beratungsraum vorzuweisen“, so der Apotheker. Wegen des Platzes im Eingangsbereich sei das Kosmetiksortiment erweitert worden. „Ansonsten bieten wir alles an, wie bisher. Dazu gehören unter anderem das Anpassen von Kompressionsstrümpfen sowie Blutzucker- und druckmessungen. Wir verleihen auch Milchpumpen“, so der Apotheker.

Er weiß, dass es ein Parkplatzproblem gibt. Das soll durch weitere Kurzzeitparkplätze an der Karl-Marx-Straße gelöst werden. Einen entsprechenden Antrag hat Kolander schon auf der Stadtverwaltung gestellt. „Der Antrag ist in Bearbeitung“, so Bauamtsleiter Ronald Fischer auf Nachfrage des DA.

