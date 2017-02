Apotheke darf kein Bargeld auszahlen Weil die Sparkasse ihre Leistungen einschränkte, sollte eine Apotheke aushelfen. Das wird nun ein Fall für den Landtag.

Wie kommt man in den bankenfreien Gemeinden künftig an Bargeld? © Symbolfoto: dpa

Wie kommen Menschen im ländlichen Raum an Bargeld? Das will der Landtagsabgeordnete Geert Mackenroth (CDU) jetzt von der sächsischen Regierung wissen und verweist in seiner Kleinen Anfrage auf ein ganz aktuelles Problem in Zeithain. Dort hat man nämlich wie auch andernorts im Landkreis Meißen sehr kritisch auf die Filialschließungen beziehungsweise den Abbau von Geldautomaten der Sparkasse Meißen oder der Volksbank reagiert.

Sowohl Gemeindeverwaltung als auch Sparkasse hatten allerdings erklärt, dass die Technik auf der Lichtenseer Straße in Zeithain trotz Filialschließung Bestand haben soll und man sich überdies über eine weitere Möglichkeit der Bargeldauszahlung im Ortsteil Röderau kümmern wolle. Geprüft wurde dabei unter anderem die Idee, künftig Geld in der ortsansässigen Rats-Apotheke abzuheben. Doch die darf das nicht. „Die Anfrage wurde von der sächsischen Landesapothekenkammer abgelehnt“, sagt Geert Mackenroth. Der Grund sei, dass es sich dabei nicht um eine apothekenübliche Dienstleistung handele.

Der CDU-Abgeordnete fordert die Staatsregierung deshalb auf, nicht nur den speziellen Fall rechtlich zu prüfen, sondern auch Alternativen für die bankenfreien Dörfer aufzuzeigen. Solche Anfragen von Landtagsabgeordneten müssen in der Regel innerhalb von vier Wochen beantwortet werden.

