Apollo-Optik öffnet am Donnerstag im Zittauer Humboldt-Center Noch sind Flächen im Einkaufstempel frei. Die Optikkette erweitert das Sortiment.

Das Rewe-Center in Zittau © Matthias Weber

Zittau. Apollo-Optik hat im Humboldt-Center in der Hochwaldstraße in Zittau rund 165 Quadratmeter Einzelhandelsfläche gemietet. Darüber informierte Kerstin Valdeig von der IC Immobilien Holding AG. Die IC Immobilien Gruppe managt das Center im Auftrag der Eigentümer, des BBV Immobilien-Fonds.

„Apollo-Optik schließt nicht nur eine Angebotslücke, sondern ergänzt den bestehenden Mietermix sinnvoll zum Nutzen des gesamten Centers“, sagt Heiko Dietel, Geschäftsführer der IC Immobilien Service GmbH. Am Donnerstag soll die Filiale eröffnet werden. Apollo mit Hauptsitz in bayerischen Schwabach wurde 1972 gegründet und gehört seit 1998 zu einem der größten Optikkonzerne der Welt, der Grand Vision-Gruppe. Grand Vision ist mit Filialen in 44 Ländern weltweit vertreten und befindet sich nach Unternehmensangaben auf Expansionskurs.

Im Humboldt-Center sind auf 18 850 Quadratmetern Rewe, toom Baumarkt, Ernsting’s Family, Deichmann und kleinere Unternehmen untergebracht. Der Einkaufstempel wurde 1993 erbaut, 2016 modernisiert und profitiert nach eigenen Angaben vom regen Grenzverkehr. (mh)

zur Startseite