Apfelkönig von Wahl ausgeschlossen Marko S. wird sich beim Gubener Marketing- und Tourismusverein nicht erneut für das Ehrenamt bewerben können. Dieses Verbot hat eine Vorgeschichte.

Marko S. – hier in seinem Element beim Trödeln in Cottbus – gibt sich siegessicher. © Beowolf Kayser

Mit einer gravierenden Änderung will der Gubener Marketing- und Tourismusverein (MuT) verhindern, dass sich der amtierende Apfelkönig Marko S. erneut für das städtische Ehrenamt bewerben kann. Dieser hatte zuvor wegen eines Betrugsvorwurfes gegen den Verein geklagt (Die SZ berichtete). „Ein ergänzender Passus in unseren Zugangsvoraussetzungen schreibt das jetzt eindeutig fest“, sagte MuT-Vorstandsvorsitzender Herbert Gehmert der SZ. Demnach werden Personen, die innerhalb der vergangenen zwölf Monate gerichtlich gegen den veranstaltenden Verein vorgegangen sind, von einer Kandidatur ausgeschlossen. Das trifft nun besonders auf den aus Groß-Drewitz (Gemeinde Schenkendöbern) stammenden Apfelkönig-Bewerber zu. Der 41-jährige Maurer und Hobbytrödler hatte im Vorjahr die Wahl eindeutig verloren. Anschließend klagte er vor dem Amtsgericht Guben gegen die mit großer Mehrheit vom Publikum gewählte Apfelkönigin Antonia I. Sie habe dem Wahlvolk verschwiegen, dass sie keinen Führerschein besitzt, so die Begründung. Vom Tourismusverein forderte Marko S. 5 000 Euro Schadenersatz wegen des entgangenen Titels.

„Zum Prozess vor dem Amtsgericht Cottbus an der Zweigstelle Guben wird es wegen der längeren Erkrankung des zuständigen Richters in absehbarer Zeit nicht kommen“, erklärte ein Gerichtssprecher. Der MuT-Vorsitzende rechnet sogar erst im September mit einem ersten Verhandlungstermin. Unterdessen ist der klagende Apfelkönig von der Regelveränderung des Marketingvereins überrascht worden. „Ich hatte tatsächlich vor, mich in diesem Jahr erneut als Gubener Apfelkönig zu bewerben“, sagte Marko S. der SZ. Inzwischen hat der Verein das Ehrenamt neu ausgeschrieben. Bis Mitte August können sich junge Frauen und Männer bewerben. Der gerichtlich klagende Marko S. bleibt von der Wahl im September ausgeschlossen. (kay)

zur Startseite