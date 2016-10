Apfelernte geht in den Endspurt Mehr und süßer: Das ist die Ernte in diesem Jahr. Dank neuer Lager- und Sortierhalle halten sie bis nächstes Jahr.

Krystyna Krüzsch und Kamin Grybowski bei der Apfelernte in Borthen. © Kristin Richter

Sie heißen Braeburn, Idared und Jonagold und sind in diesem Jahr besonders süß. Die Sonne und Wärme hat den Borthener Äpfeln gut getan und sorgt nun für den guten Geschmack und längere Haltbarkeit. Die Obstbauern sind zufrieden. Wenn Ende Oktober die letzten Äpfel von den Bäumen geerntet sind, werden es etwas mehr sein als voriges Jahr, sagt Udo Jentzsch, Geschäftsführer des Landesverbandes „Sächsisches Obst“ mit Sitz in Röhrsdorf. Das Wetter spielt den Ansprüchen der Kunden in die Hände. Die legen viel Wert auf die äußere Qualität, also die Farbe.

Aber die nützt natürlich nichts, wenn die Äpfel nicht auch schmecken und sich entsprechend lange halten. Das ist mit der neuen Lager- und Sortierhalle in Röhrsdorf seit einiger Zeit noch besser möglich. Hier können die Äpfel bis zur neuen Ernte gelagert werden, sagt Jentzsch. „Außerdem hat die Sortieranlage eine deutlich höhere Leistung.“ Mehr Äpfel sind also für alle gut. Gepflückt werden sie wieder vorwiegend von Erntehelfern aus Polen, Rumänien, Bulgarien und Tschechien – und von Leuten für den Eigenverbrauch. Selbstpflücken bewährt sich – über das ganze Jahr bei allen Obstsorten. Da die Zeiten und Bedingungen bei allen Obstbauern unterschiedlich sind, empfiehlt Jentzsch vor Ort nachzufragen. In der Region bieten diese Möglichkeit vier Obstbauern an, es sind die Höfe bzw. Güter in Pirna-Ebenheit, Dreßler in Kreischa sowie Beck in Borthen und Rüdiger in Helmsdorf bei Stolpen. Für Jentzsch ist jetzt die beste Zeit: „Die Äpfel sind am frischesten und es gibt das volle Sortiment zu kaufen in den Läden, Höfen und auf den Märkten.“ Gesund, regional, schmackhaft und vielseitig verwendbar: Welches Obst kann das schon? Kein Wunder, das es besonders gefeiert wird. Im Frühjahr, wenn die Bäume blühen, gibt es in Borthen und Röhrsdorf das Blütenfest, und jetzt zur Ernte am Wochenende das Apfelfest im Bauernmarkt.

Apfelfest am 22./23. Oktober im Röhrsdorfer Bauernmarkt, jeweils 10 bis 17 Uhr

