Apfelbäume erinnern an Reformation Drei Radebeuler Kirchgemeinden haben einen Baum der Sorte „Martin Luther“ gepflanzt. Jedes Exemplar steht für eine der 95 Thesen des Reformators.

Auch auf dem Hof der Friedenskirche steht jetzt ein Apfelbaum. © Arvid Müller

Die Friedenskirchgemeinde hat sich anlässlich 500 Jahre Reformation eine besondere Geste einfallen lassen. Sie kaufte drei Apfelbäume der neuen Sorte „Martin Luther“ und verschenkte zwei davon an andere Kirchgemeinden in Radebeul: einen an die ebenfalls evangelisch-lutherische Lutherkirchgemeinde und einen an die katholische Pfarrei Christus König. Am Sonntag erhielten alle drei Exemplare auf dem jeweiligen Kirchgelände ihren Platz.

„Nachdem Luthers Thesen trennend gewirkt haben, pflanzen wir die Bäume als Symbol der Hoffnung auf Gemeinschaft und Verbundenheit im Glauben“, sagte Pfarrerin Annegret Fischer von der Friedenskirchgemeinde. Ihr liegt das Projekt so am Herzen, dass sie es weiter begleitete, obwohl sie momentan in Elternzeit ist.

Die Apfelsorte ist eine extra für das Reformationsjubiläum entwickelte Züchtung mit historischen Wurzeln. Sie geht zurück auf den Borsdorfer Apfel, der schon 1177 urkundlich erwähnt wurde. Ein Luther-Baum kostet 500 Euro.

Die Zahl der gezogenen Exemplare war auf 95 begrenzt, wobei jedem eine Luther-These zugeordnet wurde. Die evangelisch-lutherische Friedenskirchgemeinde Radebeul pflanzte das Exemplar der These 12: „Einst wurden kirchliche Bußstrafen nicht nach, sondern vor der Lossprechung auferlegt, gleichsam als Proben echter Reue.“ An der römisch-katholischen Pfarrei Christus König Radebeul steht der Baum mit These 71: „Wer gegen die Wahrheit der apostolischen Ablässe redet, der soll gebannt und verflucht sein.“

Und auf dem Gelände der Lutherkirchgemeinde Radebeul wächst Martin-Luther-These 85: „Wiederum: Warum werden die kirchlichen Bußsatzungen, die der Sache nach und durch Nicht-Anwendung schon lange in sich selbst außer Kraft gesetzt und tot sind, gleichwohl noch immer durch Bewilligung von Ablässen mit Geldern gerettet, als steckten sie voller Leben?“

