Aosman wechselt nicht nach Katar

Aias Aosman © Robert Michael

Dynamo-Profi Aias Aosman wechselt nicht zum Al-Sadd Sports Club Doha aus Katar. Der Dohaer Verein hatte Interesse an dem 22-Jährigen angemeldet - doch es sich dann offenbar anders überlegt. Gegenüber der Sächsischen Zeitung sagte Dynamos Sportdirektor Ralf Minge: „Bevor wir überhaupt Überlegungen hätten anstellen können, müssten einige belastbare Dinge auf dem Tisch liegen. Das war nicht der Fall.“ Aus diesem Grund wird Aosman am Donnerstag zum Training in Dresden zurück erwartet.

In Katar endete die Transferfrist am 2. Oktober. Al-Sadd Doha wirbt schon länger um Spieler aus Europa, bei Ex-Barcelona-Star Xavi erfolgreich. (szo)

