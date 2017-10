Aosman trainiert wieder in Dresden Der Mittelfeldspieler hatte ein Angebot aus Dubai, doch der Transfer ist geplatzt. Deshalb geht für ihn die Welt nicht unter, sagt der 22-Jährige.

Aias Aosman ist zurück in Dresden. © Robert Michael

Der Empfang in Dresden ist nass und kalt. Sturmtief „Xavier“ sorgt für ungemütliche Stimmung beim Dynamo-Training im Großen Garten. Für Aias Aosman ist die Umstellung am Donnerstagvormittag am größten. Der Mittelfeldspieler kommt aus der Sonne. In Dubai hatte er sich beim al-Ahli Club umgesehen, der angeblich zwei Millionen Euro Ablöse für den 22 Jahre alten Kurden aus Syrien zahlen wollte. Doch der Deal ist geplatzt, Dynamo hatte nach Aussage von Sportvorstand Ralf Minge kein belastbares Angebot erhalten. „Die ganze Angelegenheit war im Vorfeld sauber zwischen uns abgeklärt“, sagte Minge. „Der Trainer und ich haben Aias´ Wunsch entsprochen und ihn für die Gespräche freigestellt. Am Ende hatten Aias und wir keinen Einfluss darauf, dass der Transfer aufgrund der Kurzfristigkeit nicht zustande gekommen ist.“

Aosman erklärt seinen Ausflug in das Emirat in einer Pressemitteilung des Vereins: „Ich wollte mir die Gegebenheiten vor Ort einmal anschauen, um mir ein eigenes Bild vom Verein und den Verantwortlichen machen zu können. Dass der Transfer nicht zustande kam, ist schade, weil es sowohl für mich, als auch für Dynamo ein sehr gutes Angebot war. Aber damit geht die Welt für mich nicht unter, ich habe Vertrag bei Dynamo und werde mich weiter für den Verein reinhängen.“ Auch Uwe Neuhaus reagierte entspannt auf den Ausflug, nachdem er Aosman für die Partie in Heidenheim aus dem Kader gestrichen hatte, weil er gedanklich nicht frei war. „Es ist doch verständlich, dass ein Spieler sich so ein Angebot einmal genauer anhören möchte“, sagte der Trainer. „Jetzt ist Aias wieder in Dresden und weiter ein wichtiger Teil unserer Mannschaft.“

Aosman kam im Sommer 2015 nach Dresden, zuvor hatte er bei Jahn Regensburg gespielt. Seinen Vertrag bei den Schwarz-Gelben hat er im Sommer 2016 vorzeitig bis Juni 2019 verlängert. Er bestritt für Dynamo bisher 75 Pflichtspiele und erzielte zwölf Tore.

