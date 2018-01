Aosman: Ich bin kein Streichkandidat Sein Wechsel von Dresden nach Dubai ist vom Tisch, aber eine Antwort des Trainers sorgt für Irritationen.

Aias Aosman zeigt sich nach Wechselgerüchten selbstbewusst. © Lutz Hentschel

Das wollte er dann doch lieber direkt von ihm hören. Nach dem Interview, das Uwe Neuhaus zum Jahresabschluss gegeben hatte, galt Aias Aosman bei Dynamo als Streichkandidat. Das hat der Trainer so nicht gesagt, es war eher eine flapsige Antwort auf die Frage, ob es für den Mittelfeldspieler im Winter heiß werden könnte: in Anspielung auf seinen Ausflug nach Dubai im Sommer. Der Wechsel in die Wüste kam damals nicht zustande. „Die Ablöse wäre für den Verein optimal gewesen, und mir haben sie auch eine gute Summe geboten“, berichtet Aosman jetzt und spricht von einer Ausnahme für beide Seiten.

Seitdem sei die Geschichte aber erledigt und er ein Dynamo-Spieler mit einem Vertrag bis Juni 2019. Das hat ihm nun auch Neuhaus noch mal ausdrücklich bestätigt. „Er will nicht, dass ich den Verein verlasse“, fasst Aosman das Vier-Augen-Gespräch zusammen. Ob damit ein vorzeitiger Abschied vom Tisch ist, sei dahingestellt, im Fußball ist gerade so gut wie nichts auszuschließen. Doch für den 23-Jährigen geht es erst einmal darum, sich nach einer von Blessuren geprägten Hinrunde wieder einen Stammplatz zu erkämpfen. Dabei ist die Konkurrenz im offensiven Mittelfeld besonders groß, und genau das hatte Neuhaus gemeint, als er sagte: „Auf der Position haben wir die wenigsten Probleme. Auch wenn der Ausfall eines Leistungsträgers immer schmerzlich wäre, hätten wir genug Alternativen, um das vielleicht aufzufangen.“

Aosman macht sich jedenfalls keinen Kopf, wie er sagt. „Die anderen haben ja nur gespielt, weil ich verletzt war und ausgefallen bin“, sagt er – und kündigt selbstbewusst an: „Wenn ich fit bin, glaube ich, dass ich auch spielen werde.“ (SZ/-ler)

